このほどアメリカで、飛行中に車輪が脱落してしまった小型飛行機を見事に緊急着陸させたパイロット訓練生の女性が話題となっている。女性は当初、気が動転していたものの、無線から聞こえてくるベテランパイロットの声に耳を傾け、着陸に臨んだ。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えている。

米ミシガン州オークランド郡にあるオークランド郡国際空港で、現地時間の先月24日に、パイロット訓練生のテイラー・ハッシュさん(Taylor Hash、21)と、ベテランパイロットのクリス・イェイツさん(Chris Yates)が感動のドラマを繰り広げることとなった。

当時、テイラーさんは3度目となる単独飛行のために同空港を訪れ、小型飛行機の点検を行っていた。そして飛行機の操縦席に乗り込み、無事に離陸を果たした。ところがその瞬間、彼女の操縦する飛行機の前輪が脱落してしまったのだ。ちょうどその瞬間を地上で離陸の準備をしていたクリスさんが目撃して、すぐに管制塔へと無線で連絡を入れた。

管制官から車輪を失ったことを知らされたテイラーさんは、少しパニック気味の様子だった。そんな彼女のもとに、無線で別の男性の声が聞こえてきた。それは彼女の飛行機の前輪が脱落したことを管制塔に知らせたクリスさんだった。彼は宇宙輸送サービス会社「SpaceX」で航空部長を務めた経験もあるベテランパイロットだった。

クリスさんはテイラーさんに低空飛行に入るために一旦空港の周りを1周するよう指示した。このあとテイラーさんはクリスさんに名前を尋ねられ、すかさず「テイラーです」と返すと、クリスさんは「テイラー、私はクリスだ。私の娘もテイラーといってね。私が飛行機の操縦を教えたんだよ。だから私たちは大丈夫だよ」と語りかけた。このクリスさんの言葉がテイラーさんの緊張を一気にほぐした。

20代の2人の娘の父親でもあるクリスさんは、まるで自分の娘に語りかけるように、テイラーさんに「ソフト・フィールド・ランディング」という可能な限り着陸の衝撃を抑えるテクニックでの緊急着陸の方法を指示した。そこでテイラーさんは、指示通り滑走路へ滑り込むように着陸すると、クリスさんは「いいぞ! よくやった! このあと機首が地面に着くぞ。君なら大丈夫だよ」と声をかけた。

そして機体の先頭が前のめりに軽く地面に着くと飛行機は無事に停止し、テイラーさんは「大丈夫です、全て順調です」とクリスさんに返した。このあとクリスさんは「よくやったね。君を誇りに思うよ」と、まるで自分の娘に語りかけるように声をかけ、このあと2人は感極まってお互い涙したという。

今回、クリスさんの指示によって機体に大きな損傷を与えることなく見事に飛行機を着陸させたテイラーさんは、米デトロイトの地元テレビ局『FOX 2 Detroit』のインタビューで「究極の質問になりますが、あなたはまた飛行機で飛ぶつもりですか?」と聞かれこのように答えている。

「はい! もちろんです。みんなにもお伝えしたいのですが、飛行中は『もうやめる、これが最後よ。もうニ度と同じことはしたくない』と思ってたんです。でも着陸して全てがうまく運んだ時、『ああ私、まだ大丈夫なんだ』と思ったんです。みなさんがご存知の通り、私はこれを乗り越える運命だったんです。」

ちなみに今回のことで絆を深めることとなったクリスさんとテイラーさんは、今月末に一緒にラスベガスまでの飛行を楽しむそうだ。またクリスさんはテイラーさんについてこのように語っている。

「トータル飛行時間が57時間で単独飛行が6時間の訓練生はあそこまで飛行機を操れないと思います。多くの航空会社がこの子に興味を持ってくれることを願っています。」

画像は『New York Post 2023年3月31日付「Beginner pilot lands plane with missing wheel in dramatic emergency landing caught on video」(FOX 2)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)