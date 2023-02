このほどインドで、宝石店に現れた小さな泥棒の動画が話題となっている。動画には閉店後と思われる宝石店に忍び込み、展示してあるダイヤモンドのネックレスを華麗に盗んでいくネズミの姿があった。動物を主としたニュースメディア『The Dodo』などが伝えている。

インド警察職(Indian Police Service:IPS)の役員として勤務する、ラジェシ・ヒンガンカーさん(Rajesh Hingankar)が、先月29日にTwitterにダイヤモンドのネックレスを盗むネズミの動画を投稿したところ注目を集めた。

動画はマハーラーシュトラ州ムンバイに本社を置くインドでも最大手の宝石チェーン店「KISNA」の、ケララ州カサルゴッド地区にある店舗に設置されている防犯カメラが捉えたものだった。ネズミは宝石店に忍び込み、ダイヤモンドがちりばめられた豪華なネックレスに近づくと、ネックレスを口に咥えてそのまま天井裏へと去って行ってしまった。

ラジェシさんは動画に「さて、このネズミは誰のためにダイヤモンドのネックレスを盗んだのだろうか」との言葉を綴り、ネズミの見事な犯行に驚いた人たちからは、このような声が寄せられた。

「ネズミは恋人のためにバレンタインデーの準備をしたのかも…。」

「ネズミは彼の奥さんのために盗んだのかもね。」

「多分、ネックレスに食べ物の匂いがしたのかもしれないよ。」

「どうやら、盗みの訓練を受けたネズミのようだ。」

しかし、この動画をFacebookにシェアしたマニッシュ・ヤダフさん(Manish Yadav)は「もし、ネックレスを盗んだネズミが防犯カメラに捉えられていなければ、この宝石店の従業員が窃盗罪で告訴されていたかもしれませんね」と綴り、懸念を示した。

また、『The Dodo』によると、当初この宝石店の従業員がネックレスを盗んだと疑われていたようだが、今回の動画によって疑いを晴らすことができたそうだ。しかしながら今のところ、このネックレスが見つかったという情報は無いようだ。

画像は『The Dodo 2023年2月4日付「Camera Catches Unlikely Little Thief Stealing Necklace From Jewelry Store」(FACEBOOK/MANISH YADAV)』『Rajesh Hingankar IPS 2023年1月29日付Twitter「#अब ये चूहा डायमंड का नेकलेस किसके लिए ले गया होगा.... 」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)