¡ÚWÇÕ¡Ã17Æü¤Î¸«¤É¤³¤í¡Û3°Ì·èÄêÀï¤Î¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡ß¥â¥í¥Ã¥³¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ï¡©
¡Ú»î¹çÅ¸Ë¾¡Û¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Î¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤Ï¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤«¥Þ¥¤¥§¥ë¤«
¡¡¥«¥¿¡¼¥ë¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤â»Ä¤¹¤Ï2»î¹ç¤Î¤ß¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î17Æü¤Ë¤Ï¡¢3°Ì·èÄêÀï¤È¤·¤Æ¥¯¥í¥¢¥Á¥¢ÂåÉ½¤È¥â¥í¥Ã¥³ÂåÉ½¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡£Á°²ó¤Î½àÍ¥¾¡¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀï¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤òPKÀï¤ÎËö¤Ë²¼¤·¤¿¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤È¡¢º£Âç²ñ¤Ç²¤½£Àª¤ò¼¡¡¹¤Ë·âÇË¤·¤ÆÀûÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥â¥í¥Ã¥³¡£´ñ¤·¤¯¤â¡¢Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ÎFÁÈ¤Ç½éÀï¤ËÂÐ·è¤·¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ëÂÐÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡Ê¥°¥ë¡¼¥×F¡¦2°Ì¡Ë¡ß¥â¥í¥Ã¥³¡Ê¥°¥ë¡¼¥×F¡¦1°Ì¡Ë
3°Ì·èÄêÀï
¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡§¸½ÃÏ»þ´Ö12·î17Æü18»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü0»þ¡Ë
ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢ABEMA
ÃíÌÜÁª¼ê¡§¥í¥Ö¥í¡¦¥Þ¥¤¥§¥ë¡Ê¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡Ë¡¢¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¡¦¥¢¥à¥é¥Ð¥È¡Ê¥â¥í¥Ã¥³¡Ë
¡¡Î¾¼Ô¤ÏWÇÕ¤Çº£Âç²ñ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°½éÀï¤¬½éÂÐÀï¡£¸Ç¤µ¤â¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¤Ç0-0¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤½¤Î·ø¼Â¤µ¤¬½éÀï¤«¤é³À´Ö¸«¤¨¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£Â¸ºß°ÕµÁ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤3°Ì·èÄêÀï¤À¤¬¡¢¤È¤â¤ËÍ¥¾¡Áè¤¤¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¢¥â¥í¥Ã¥³¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤ò·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç²¼¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤Î»Ñ¤òÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤¿¤¤¡£
¡¡¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Ï½à·è¾¡¤Î¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½Àï¡¢0-3¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éMF¥ë¥«¡¦¥â¥É¥ê¥Ã¥Á¤ËÂå¤¨¤ÆMF¥í¥Ö¥í¡¦¥Þ¥¤¥§¥ë¤¬Á÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¼¡À¤Âå¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥§¥ë¤Ø¤ÎÀ¤Âå¸òÂå¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤Î3°Ì·èÄêÀï¤Ç¤Î¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯¤¬¥Þ¥¤¥§¥ë¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÈ½ÃÇ¤äÊ¸²½¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬µ¯ÍÑË¡¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥â¥í¥Ã¥³¤Ï5»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«¤Ë1¼ºÅÀ¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤ÎÁ°¤Ë0-2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¸åÈ¾³«»Ï¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Î¹¶Àª¤Ï¡¢µÕÅ¾·à¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼ç¾¤ÎDF¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥¤¥¹¤¬»î¹çÃæ¤ËÉé½ý¸òÂå¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¤¬¡¢ÃæÈ×¤ÎÄì¤Çº£Âç²ñ¤ÎMVPµé¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿MF¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¡¦¥¢¥à¥é¥Ð¥È¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤¬¸Ø¤ëÃæÈ×¤Î¹½À®ÎÏ¤ò¤É¤ì¤À¤±ÍÞÀ©¤Ç¤¤ë¤«¤¬³Ú¤·¤ß¤À¡£Âç²ñ¸å¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë