12月14日(現地時間)、ユニバーサル・スタジオ・ハリウッド(USH)は「スーパー・ニンテンドー・ワールド」を2023年2月17日にオープンすることを発表しました。



https://twitter.com/UniStudios/status/1603035780104048642

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)の「スーパー・ニンテンドー・ワールド」同様、USHでもマリオカート 〜クッパの挑戦状〜、マウント・ビーンポール、クッパ城、ワンナップ・ファクトリー、キノピオ・カフェなどが楽しめるようになります。

このニュースを耳にしたアメリカ人からは様々な声が集まっています。

・チケットはいつ発売?

・オープン初日に行くよ

・素晴らしいニュースだ

・リアルなマリオカート

・誕生日に行く場所決定

・マリオの着ぐるみの中はクリス・プラット?

・カリフォルニアまで遠いよ

・面白そう

・マリオだけなのに“ニンテンドー・ワールド”はおかしいい

・オーランド(ユニバーサル・オーランド・リゾート)のほうはまだ完成しないの?

・大阪のUSJにあるのとほぼ一緒なのかな

・「スーパー・マリオ・ワールド」のほうがしっくりくる

・自宅からはオーランドのほうが近いんだけどな

・カリフォルニアまで行くしかないだろ

・子どもたちより大人が大喜びしそう

・早くキノピオに会いたい

・チケット争奪戦確定

A new way to play. SUPER NINTENDO WORLD™ opens 2/17/2023(YouTube)

https://youtu.be/H2K4JzHVxpM



※画像:YouTubeより引用

https://www.youtube.com/watch?v=H2K4JzHVxpM

※ソース:

https://www.nintendo.com/whatsnew/super-nintendo-world-opens-at-universal-studios-hollywood-on-friday-february-17-2023/

(執筆者: 6PAC)