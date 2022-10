使い捨てコンタクトレンズを使用している人の中には、取り外さずにそのまま眠ってしまったという人もいるだろう。アメリカのある女性もコンタクトレンズを外さずに就寝し、目に違和感を覚えるようになってしまったという。そしてこの女性の治療にあたった眼科医は、次から次へと眼球から出てくるコンタクトレンズに驚くこととなった。『The Sun』『Newcastle Chronicle』などが伝えている。

米カリフォルニア州ニューポート・ビーチにある眼科クリニック「California Eye Associates」の医師、カテリーナ・カーティーヴァさん(Katerina Kurteeva)が治療した患者の動画が人々の関心を集めている。Instagramに投稿された動画には高齢と思われる女性患者の右目が捉えられているが、カテリーナさんが女性の上瞼を軽くめくると瞼の裏側の眼球に貼り付いている古いコンタクトレンズが現れた。

カテリーナさんは、綿棒を使って慎重に眼球からコンタクトレンズを取り除こうとした。ところが1枚コンタクトレンズを取り除くと、続いて何枚ものコンタクトレンズが次から次へと眼球の奥から現れた。女性は「一体何枚入ってるの?」と問うも、カテリーナさんは「(まだ)分からないわ」と返している。

最終的に右目から23枚、左目からは1枚のコンタクトレンズが女性の眼球から取り除かれた。カテリーナさんがInstagramに投稿した内容によると、女性は最近ファミリーイベントが続いて忙しくしていたために、コンタクトレンズを外すことまで気が回らなかったという。

女性は就寝前にコンタクトレンズを外さずに眠り、翌朝に眼球にコンタクトレンズが残ったまま再び新しいものを装着するという日々を送っていたようだ。その後、女性は目に違和感を覚え、先月12日にカテリーナさんのもとを訪れたという。今回は幸いにも目の病気を患うこともなく全てのコンタクトレンズが取り除かれたことで、女性は「目の違和感から解放された」と喜んでいたそうだ。

しかしカテリーナさんの動画を見た人は、女性の目から取り除かれたコンタクトレンズの量に驚いたようで「びっくりして顎が落ちたわ」「なんで気づかなかったの?」という声があがった。だが中には、この女性と似たような経験をしたという人からこのようなコメントが寄せられた。

「私も同じような経験があるわ。コンタクトレンズを入れたまま寝ちゃって、目が覚めたら(コンタクトを外した時のように)視界がぼやけてたから、『コンタクトレンズが目から落ちたんだわ』って思ったの。そして新しいコンタクトを入れたんだけど、まだぼやけてて…。その時初めて前日のコンタクトレンズが眼球に張り付いてぼやけてたんだって気づいたの。」

カテリーナさんはInstagramを通して、「コンタクトレンズを着けたまま眠るのは絶対にやめましょう。瞼の裏に張り付いて、ひどい眼炎になることがあります」と人々に警告した。またイギリスでコンタクトレンズ検眼士をしているシャロン・コープランドさん(Sharon Copeland)は「たとえ、ちょっとした昼寝であってもコンタクトレンズを外すことが望ましい」とし、もし装着したまま居眠りしてしまった場合には「すぐにコンタクトレンズを取り外そうとはせず目薬を点して潤いを与え、目を優しくマッサージしてから取り外すように」と述べている。

ちなみに2017年にはイギリスで、当時67歳の女性の眼球から27枚ものコンタクトレンズが取り出され、医師らを驚かせていた。

