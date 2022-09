海でサーフィンをしていたアメリカの男性が今月12日、ラッコにサーフボードを奪われてしまうハプニングが発生した。ラッコは男性が近づいたり水を掛けたりしても動こうとせず、サーフボードの上で寝転がってしまう始末だった。数分間ラッコとにらみ合いになった男性だったが、近くにいたサーファーがやってきてラッコからサーフボードを奪い返してくれた。ラッコと男性のサーフボードの取り合いを収めた動画には、「可愛い」「休みたかったのかもね」などのコメントが届いている。『New York Post』などが伝えた。

サーファーを困らせたラッコは今月12日、米カリフォルニア州サンタクルーズの沖合に現れた。この日、ニック・エリクセンさん(Nick Ericksen)と友人のチャド・アンダーヒル=メラスさん(Chad Underhill-Meras)はサーフィンをしに来ており、当時はニックさんが海に入り波に乗って楽しんでいた。

チャドさんは海から上がって高い岩の上で休んでいたが、しばらくすると海にいるニックさんの様子がおかしいことに気付いた。目を凝らしてよく見てみると、ニックさんのサーフボードの上に1匹のラッコが乗っていたのだ。

驚いたチャドさんが撮影した当時の動画を見てみると、ラッコの乗った水色のサーフボードに向かって泳ぐニックさんの姿が映っている。ニックさんはラッコに水をかけてサーフボードの上から降りてもらおうとしているが、ラッコは迷惑そうに何度もニックさんの方へ視線を送るだけで一向に動こうとしない。

この状況を見ていたチャドさんは「ワオ! 冗談だろ!」と口にしており、周囲にいた人々とともに笑いながら今回の珍事を撮影していた。動画の中では周囲の人々が「あのラッコは妊娠しているみたいだな」「どうしたらいいんだろうか」「サーフボードの上で出産しようとしているんじゃない?」など話す声が聞こえ、前例のない事態に多くの人が戸惑っていた。

その間にもニックさんはラッコを何とかしようとサーフボードを引っ張っているが、それでもラッコはサーフボードの上に乗り続けていた。ラッコは妊娠していたため少しの刺激でも攻撃的になる可能性があり、ニックさんは下手な行動を取ることができないでいた。

ニックさんが少しサーフボードから距離をとるとラッコは一度海の中に入ったが、ニックさんが再び近づこうとするとすぐにサーフボードの上に戻ってしまった。しまいにはラッコがサーフボードの上で寛ぎ始めてしまい、ニックさんは波に揺られながらラッコが降りてくれるのをしばらく見守っていた。そしてラッコが落ち着いた様子だったのでもう一度サーフボードに近づくと、ラッコはサーフボードから降りてニックさんの方へ泳いで攻撃しようしており、ニックさんが後ずさりするとラッコはすぐにサーフボードの上へ戻っていった。

こうしたニックさんとラッコのやり取りを見かねた1人のサーファーが近づいてきて、ニックさんとともに水しぶきを上げてラッコを追い払うのを手伝った。そしてラッコが海に入った隙を狙い、助けにきたサーファーが素早くサーフボードを引っ張って取り返すことができた。ラッコは海面に頭を出して周囲をうかがっていたのでニックさんはその場で少し様子を見守っていたが、ラッコが海中に入るのを見るとサーフボードを受け取り無事に乗ることができた。

その後、ニックさんが岸の方へ戻っていると後ろからあのラッコが追いかけてきた。よほどニックさんのサーフボードを気に入ったようだが、追い付かないと悟ったのか別の方向へ泳いで去っていった。

穏やかなイメージの強いラッコだが、動物情報サイト「Wild Explained」によると、野生のラッコはフレンドリーな性格ではないそうだ。家族愛が強く他の種に対して攻撃的になることがあり、人間に対しても強い警戒心を抱くため近寄ってくることはないので野生のラッコを見かけるのは珍しい。水族館にいるラッコは生まれたときから水族館で飼育されているため、人間を警戒することなく人懐っこい姿を見せるという。

そんな珍しい野生のラッコとニックさんのやり取りを捉えた動画は反響を呼び、「サーフボードの下にサメでもいたんじゃない?」「サーフボードの上で休憩したかったのかもね」「これは可愛い」など多くのコメントが届いている。

画像は『Outsider 2022年9月15日付「WATCH: Pregnant Otter Steals Surfer’s Board, Leads to Hilarious Stand-Off」』『Chad Underhill-Meras 2022年9月13日付Instagram「@partsgrom had a real case of the mondays yesterday..」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)