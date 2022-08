さまざまなデバイスの修理情報や修理用ツールを手がけるiFixitが、Appleが公開したM1チップ搭載MacBook Proのセルフ修理用ガイドについて、その内容のあまりの煩雑さから「AppleはMacBookの修理のしやすさを悪化させようとしているように見える」と苦言を呈しています。

Apple Seems to Make MacBooks Less Repairable | iFixit News

https://www.ifixit.com/News/64072/apples-self-repair-program-manages-to-make-macbooks-seem-less-repairable

iFixit: Self Repair Program makes M1 MacBooks less repairable

https://9to5mac.com/2022/08/24/ifixit-apple-self-repair-program-m1-macbook-less-repairable/

Appleは2022年4月にiPhone 13・iPhone 12・iPhone SEの修理用ツールや純正パーツを提供する「Self Service Repair」プログラムを開始。8月には対象をM1チップ搭載のMacBook AirやMacBook Proに拡大しました。

自分で自分のデバイスを修理できるAppleの「セルフサービス修理プログラム」対象にM1搭載型のMacBook AirとMacBook Proが追加される - GIGAZINE

iFixitは、MacBook Airのマニュアルについては「綿密かつかなり理論的であり、修理可能なポイントの追加に見合う価値がある」と評価しています。一方、MacBook Proについては「混乱してしまう」と述べました。

修理や分解のプロであるiFixitを混乱させているのは、MacBook Proの修理マニュアルに従ってバッテリーを交換する手順があまりにも複雑なためです。

iFixitは、バッテリーは車のタイヤと同様の消耗品であり、仮に一度も使っていなくても自然に劣化するため、バッテリー交換自体は必要なことだとしています。しかし、iFixitによるとMacBook Proのセルフサービス修理プログラムは手軽どころか、バッテリーの交換に162ページにもおよぶマニュアルの読破と実践が必要になるとのこと。また、費用も500ドル(約6万8000円)以上と、新品のMacBookの3〜5割程度します。

バッテリーの交換がここまで高価かつ煩雑なのは、バッテリーを交換するためにはバッテリーやキーボードが収まったトップケース、つまりMacBook Pro本体のほぼ全体を丸ごと分解して交換しなければならない点にあります。Appleは、バッテリー単品を販売しておらず、トップケースとバッテリー、キーボードを抱き合わせにして販売しています。

こうした点について、iFixitのサマンサ・ゴールドハート氏は「Appleは今回、マニュアルと一緒に、DIYで修理する人に対する過酷なハードルを突きつけました。それは、おじけづくことなく162ページの文書を読み通し、とにかく修理することを決め、過剰な交換部品に法外な金額を支払い、彼らが推奨しているツールにさらに50ドル(約6800円)を投じ、14日以内に自分で修理して、その上で14日以内にデバイスとパーツを組み合わせてシステム構成を完了することです。Appleは本当にリペアビリティを向上させたいんでしょうか?」とコメントしました。