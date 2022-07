Amazonは、提供中のゲームサブスクリプションサービス「Prime Gaming」の加入者特典として、7月分の無料配布タイトルや配布予定のゲーム内アイテムについて発表した。Amazon Prime加入者はgaming.amazon.comにアクセスすることで受け取れる。

7月のPrime Gamingでは、数々の受賞歴を誇る『Mass Effect』三部作を収録した『Mass Effect Legendary Edition』に加え、『GRID Legends』、『Need for Speed Heat』、『Star Wars Jedi Knight - Jedi Academy』、『Star Wars Jedi Knight II - Jedi Outcast』、『Star Wars Republic Commando』など多くのAAAタイトルを配布予定。さらに25件以上のインディーゲムの無料配布も実施するほか、『Lost Ark』『Rainbow Six Siege』『Fall Guys』『World of Warcraft』など数多くのタイトルでゲーム内アイテムの配布を行っている。ラインナップ等はgaming.amazon.comに詳しい。