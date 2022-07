不二家 は7月1日、「FUJIYA Smile Switch Journey オリジナル純金ペコちゃんメダル」の予約販売を開始した。 【関連記事】不二家「PUIPUIモルカー」ミルキー缶・シール付きチョコと“FUWAFUWAパフケーキ”発売、ポテト・テディ・シロモ・チョコ・アビーをデザイン 催事「FUJIYA Smile Switch Journey(不二家スマイルスイッチジャーニー)」の開催を記念して発売する、各催事会場のメインビジュアルをデザインした純金メダル。 2021年1月に初開催した「FUJIYA Smile Switch Festa」が、2022年は「FUJIYA Smile Switch Journey」と銘打ち、1月に銀座で開催した「FUJIYA Smile Switch Festa 2022Valentine in GINZA」を皮切りに、名古屋・京都・福岡・札幌を巡る。 2021年1月に初開催した「FUJIYA Smile Switch Festa」が、2022年は「FUJIYA Smile Switch Journey」と銘打ち、1月に銀座で開催した「FUJIYA Smile Switch Festa 2022Valentine in GINZA」を皮切りに、名古屋・京都・福岡・札幌を巡る。

「FUJIYA Smile Switch Journey」イメージ



7月1日から7月30日までの期間は、名古屋市中区栄の「LACHIC(ラシック)」6階特設会場で「FUJIYA Smile Switch Journey in NAGOYA」を開催し、「旅するマカロン in NAGOYA」やホームパイ「Smile Switch Journey 名古屋限定缶」など限定商品の発売や、非売品の「Smile Switch マルチクリアポーチ」「ペコちゃんエコバッグ(いちご型)」がもらえるスタンプキャンペーン、ショートケーキ発売100周年&ルック発売60周年記念展示などを実施している。

「FUJIYA Smile Switch Journey in NAGOYA」イメージ

「旅するマカロン in NAGOYA」とホームパイ「Smile Switch Journey 名古屋限定缶」(催事場限定商品)

「Smile Switch マルチクリアポーチ」「ペコちゃんエコバッグ(いちご型)」(スタンプキャンペーン景品、非売品)



「FUJIYA Smile Switch Journey オリジナル純金ペコちゃんメダル」は税込11万1000円。素材はK24(純金)。サイズは直径約19mm。造幣局検定あり、付属ケース付き。催事ごとに異なるデザイン全5種類を、予約販売限定、各30点限定で販売する。付属ケースのデザインはメダルにより異なる。



予約受付は「FUJIYA Smile Switch Journey」催事会場と全国の「西洋菓子舗 不二家」店頭限定。「不二家洋菓子店」は対象外。また、電話での予約は受け付けない。代金は先払い。各催事開催期間のみ予約を受け付ける。受付期間は各催事最終日の閉店時まで。ただし数量限定のため、予定数量に達し、予約受付を終了する場合がある。メダルの受け渡し日・受け渡し方法は催事ごとに異なる。



〈「西洋菓子舗 不二家」店舗一覧(純金ペコちゃんメダル 予約受付店舗)〉

・西洋菓子舗 不二家 銀座三越店

・西洋菓子舗 不二家 名古屋栄三越店

・西洋菓子舗 不二家 JR京都伊勢丹店

・西洋菓子舗 不二家 丸井今井札幌本店

・西洋菓子舗 不二家 岩田屋本店



〈催事一覧(純金ペコちゃんメダル 予約受付会場)〉

・FUJIYA Smile Switch Journey in NAGOYA

2022年7月1日〜7月31日

・FUJIYA Smile Switch Journey in KYOTO

2022年7月20日〜8月2日

・FUJIYA Smile Switch Journey in FUKUOKA

秋ごろ実施予定

・FUJIYA Smile Switch Journey in SAPPORO

2022年10月1日〜10月16日



◆不二家「Smile Switch Journey in NAGOYA」特設サイト