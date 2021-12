72歳の男性が屋根にイルミネーションを取り付けていたところ、はしごが外れて顔面から地面に倒れてしまう衝撃の映像がイギリスより届いた。男性は奇跡的に軽傷で済んだが、その時の映像がSNSに投稿されると「怖すぎる」とショックを受けた様子のコメントが届くなど反響を呼んだ。『YorkshireLive』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

【この記事の動画を見る】

英ウェスト・ヨークシャーのキースリーに住むジョン・ローレンスさん(John Lawless、72)は、妻のキャサリンさん(Catherine)と共にイルミネーションの飾り付けを行っていた。

屋根の上にクリスマスツリーを飾っていたジョンさんは、屋根にはしごをかけて作業をしていた。順調に作業が進み気の緩みが出てきたところで、転倒事故を起こしてしまった。

事故は設置されていた監視カメラのちょうど目の前で起こった。その映像には屋根にはしごをかけるジョンさんと、イルミネーション用の飾りを持って待機するキャサリンさんの姿が映っている。はしごの設置を終えたジョンさんは、キャサリンさんから飾りを受け取ると慣れた様子ではしごを登っていく。

十分な高さまで登り、キャサリンさんに見守られながら取り付け作業を行っていたのだが、何の前触れもなく屋根にかけていたはしごが外れてしまったのだ。

はしごにしがみ付いたままのジョンさんは相当な勢いで地面に落下したが、奇跡的に大きなケガはなかったようで転倒後すぐに立ち上がった。しかしあまりの衝撃に自身も驚いてしまったようで、膝に手をついた状態でしばらく息を整えていた。隣にいたキャサリンさんも突然の出来事にショックを受けており、ジョンさんを心配しつつも額に手を当てて状況を読み込もうとしていた。

当時のことについてジョンさんは「朝からずっとはしごを使って何度も上り下りを繰り返していましたが、過信していたのかどうかは分かりません」と話している。

それまでの作業ではキャサリンさんがはしごの足元に立って支えていてくれていたが、この瞬間だけはそれがなかった。ジョンさんはキャサリンさんの支えがないまま作業を進めてしまったことで、転倒に繋がってしまったようだ。

なおジョンさんは腕の打撲と顔に切り傷を負った程度で済んだことを喜び、「倒れる時にクリスマスツリーが額や鼻の横、頬の皮膚を強く擦り、口の中も切ってしまいましたが、我慢できる程度ですし今は大丈夫です」と語った。

ジョンさんのショッキングな転倒シーンを捉えた動画は2人の娘がTikTokに投稿しており、英メディア『YorkshireLive』によると再生回数が100万回を超えるほど反響を呼んだという。

ジョンさんは自身のFacebookにも動画をアップしており、フォロワーからは「無事で本当によかった」「これは怖すぎる」と驚きや心配の声があがった。一方で「クリスマスツリーは無事だったかい?」「申し訳ないけど笑ってしまった」「この動画は絶対に話題になるはず」「いいカメラワークだ」など笑い飛ばすコメントも多数届いていた。

今回はジョンさんに大きなケガがなかったからこそ笑い話で済んでいるが、一歩間違えば大事故に繋がっていた可能性もあり、はしごでの作業は十分に気をつけたい。

画像は『John Lawless 2021年12月14日付Facebook「Here’s the full video you’ve all asked to watch you macabre lot」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)