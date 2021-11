ÊüÁ÷³«»Ï15¼þÇ¯¡ª¡Ø¥´¥·¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤­¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¡ª

2007年より米CWで8シーズンにわたって放送された大ヒットドラマ『ゴシップガール』。同作が2022年に放送開始から15周年を迎えることを記念して、明日11月19日(金)より体感イベント「『ゴシップガール』 in Christmas! at アトレ恵比寿 ブレアのお部屋でガーリー・クリスマス!」が開催! さらに、『ゴシップガール』のグッズが当たるSNSキャンペーンも実施。

NYの超高級地区アッパー・イースト・サイドに暮らす高校生たちの過激で華麗なリアルライフを描き、世界200カ国で放送されるなど、社会現象を巻き起こしましたリブート版が配信され話題となっている。

11月19日(金)より東京・アトレ恵比寿で開催される「『ゴシップガール』 in Christmas! at アトレ恵比寿 ブレアのお部屋でガーリー・クリスマス!」は、クリスマス仕様となったオリジナル版のメインキャラクターの一人であるブレア・ウォルドーフの部屋が登場。さらに、ブレア役のレイトン・ミースターが実際に撮影で着用した衣装も展示され、ブレアが体現してきたガーリーでキュートなコーディネートが楽しめる。衣装は期間中、全3種類を1パターンずつ展示予定。

※左から衣装 銑

■衣装 礇侫 璽好函Ε掘璽坤鵝簑13話「バッドフェロー」より

コート: Nanette Lepore、セーター:Twelfth Street by Cynthia Vincent、ブラウス:Theory、スカート:French Toast、靴:Salvatore Ferragamo

展示期間:11月19日〜30日(12日間)

■衣装◆礇侫.ぅ淵襦Ε掘璽坤鵝簑8話 「波乱の感謝祭」より

ジャケット:FENDI、パンツ:FENDI、ブラウス:GUCCI、靴:PRADA

展示期間:12月1日〜12日(12日間)

■衣装<フィフス・シーズン>第11話 「ことの終わり?」より

コート: Steven Alan 、ジャケット:Alexander McQueen、ブラウス:alice + olivia、スカート:Red Valentino

展示期間:12月13日〜25日(13日間)



<開催概要>

■イベント名:「『ゴシップガール』 in Christmas! at アトレ恵比寿 ブレアのお部屋でガーリー・クリスマス!」

■開場:アトレ恵比寿 本館4F フォンテーヌ広場

東京都渋谷区恵比寿南1-5-5

■開催期間:2021年11月19日(金)〜12月25日(土)



■SNSキャンペーンも実施!

イベント期間中、「ワーナー海外ドラマシリーズ」公式Twitter&Instagramでは、『ゴシップガール』のグッズが当たるキャンペーンを実施。詳細は「ワーナー海外ドラマシリーズ」の公式SNSキャンペーン投稿をご覧ください。

開催期間:2021年11月19日(金)〜12月25日(土)

《1.『ゴシップガール』クリスマス Twitter キャンペーンについて》

『ゴシップガール』 in Christmas! at アトレ恵比寿の開催を記念して、35名様に素敵なクリスマスプレゼントが当たるTwitterキャンペーンを実施。ワーナー海外ドラマシリーズ公式 Twitter(@WBTV_JP)をフォローし、対象の投稿をRTをするとゴシップガールから返信が届く...!?

―賞品―

『ゴシップガール』<シーズン1〜6>DVD全巻セット 1名様

『ゴシップガール』ポスター 3名様

『ゴシップガール』ソリッドポーチ 13名様

『ゴシップガール』インスタ風クリアカード 18名様

《2.『ゴシップガール』クリスマス Instagram 写真投稿キャンペーン》

『ゴシップガール』 in Christmas! at アトレ恵比寿に来場&写真投稿すると10名様に素敵なクリスマスプレゼントが当たるキャンペーンを実施。

― 賞品 ―

『ゴシップガール』ソリッドポーチ 2名様

『ゴシップガール』インスタ風クリアカード 8名様



■アトレ恵比寿LINEクリスマスキャンペーン概要

アトレ恵比寿では、12月8日(水)〜12月25日(土)の間、合計10,800円(税込)以上お買い上げのお客様の中から抽選で豪華賞品が当たるLINEキャンペーンを実施。本キャンペーンは、アトレ公式LINEから届くキャンペーンメッセージからエントリーが可能。詳細は、アトレ恵比寿クリスマス特設サイト(https://event.atre.co.jp/ebisu/event/detail/?cd=000587)をご確認ください。

【賞品】最新作『ゴシップガール』見放題独占配信中のUNEXTギフトカードや、『ゴシップガール』透明トレカなど

(海外ドラマNAVI)



Photo:

「『ゴシップガール』 in Christmas! at アトレ恵比寿 ブレアのお部屋でガーリー・クリスマス!」©2021 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.