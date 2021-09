第73回エミー賞 日本未上陸のノミネート作品まとめ

TV界のアカデミー賞と言われる第73回エミー賞。9月19日(日)に開催される授賞式。今年は、U-NEXTでの独占ライブ配信が予定されており、当サイトでも配信サービス別に見ることのできるノミネート作品をご紹介してきた。最後となる今回は、日本未放送・配信の作品をまとめてお届けしよう。

肌感覚とはいえ、ノミネート作品の日本で見られる時期が年々早くなってきているのは事実。とはいえ、コメディシリーズの作品はドラマシリーズ部門に比べ、上陸が遅い印象だ。

コメディシリーズ部門

『Black-ish』(ABC)

主なノミネート

・作品賞

・主演男優賞

・主演女優賞

エミー賞常連のコメディシリーズ。来年放送予定のシーズン8で幕を閉じる。

黒人という偏見で見られながらもそれを乗り越えビジネスで成功したドレ・ジョンソン(アンソニー・アンダーソン)が主人公。父ドレのおかげで幼い頃から白人に混ざって裕福な生活をしてきた子どもたちには黒人の歴史と文化が身についておらず、そのアイデンティティを模索する様子を描くコメディドラマ。

『Hacks』(HBO)

主なノミネート

・作品賞

・主演女優賞

・助演男優賞・

・助演女優賞

・ゲスト女優賞

・監督賞

ラスベガスで伝説的コメディエンヌとして知られるデボラ(ジーン・スマート)。ショーを行っているホテル側から縮小を求められてしまう。そんな時にツイッターでの発言がきっかけでクビになった若手コメディライターのアヴァとチームを組むことになり、現代に合わせたネタを作っていくうちにお互いの違いを尊敬しあう関係になっていく。

『Pen15(原題)』(Hulu)

主なノミネート

・作品賞脚本賞

・脚本賞

性に目覚める二人の女の子を追った2000年が舞台の青春コメディ。

マヤは友人のアナと共に新たにはじまる中学生活を楽しみにしていたが、初日から「校内一醜い女」とのレッテルを貼られてしまう。それでもめげない二人は恋と性への興味、そして大人への憧れを爆発させる。

『Kenan』(NBC)

主なノミネート

・主演男優賞

デヴィッド・キャスプ(『俺のムスコ』)とジャッキー・クラーク(『Superstore(原題)』)がクリエイターを務めるシットコム。

元シットコムスターで二人の娘を持つシングルファザーのキーナン(キーナン・トンプソン『サタデー・ナイト・ライブ』)。現在は、朝の情報番組の顔として知られているが、プロデューサーの勧めで亡くなった妻のことを番組内で話したところ、アメリカ中の専業主婦とビヨンセまでもを怒らせる大事件に発展してしまい...。

『Shrill』(Hulu)

主なノミネート

・主演女優賞

『サタデー・ナイト・ライブ』のエイディ・ブライアントが主演を務めるコメディドラマ。

ぽっちゃり体形のアニーは、仕事も恋もうまくいかず、見知らぬ人からも"痩せればかわいくなるから"と言われる日々にうんざり。何もかもうまくいかず落ち込んでいた時に、ルームメイトのフランとちょっとしたきっかけにより、ついにこれまでの生き方と決別する。とはいってもダイエットに励むのではない。体型へのコメントや他人の意見に翻弄されることから卒業し、自分らしさを貫こうと決めたのだ。

『Mom』(CBS)

主なノミネート

・主演女優賞

・監督賞

『ビッグバン★セオリー』クリエイター製作の母娘コメディ。

アルコール依存症だったが立ち直ったばかりのシングルマザー、クリスティがカリフォニア州ナパバレーで気まぐれな母親ボニー(アリソン・ジャネイ(『ザ・ホワイトハウス』))との関係に対処しつつ、生活を立て直していく姿がコメディタッチで描かれる。主演を務めるのはアンナ・ファリス。元夫のクリス・プラットがゲスト出演(当時は離婚前)したことも話題となった。

『Girls5eva』(Peacock)

主なノミネート

・脚本賞

90年代に1曲だけヒットした"一発屋"のガールズグループGirls5eva。今では40代を超えた彼女たちの懐かしの曲が若いラッパーにサンプリングされたことで、再びショービジネスの舞台に戻るチャンスを得るが...。

ガールグループのメンバーを演じるのは、サラ・バレリス(ブロードウェイミュージカル『ウェイトレス』)、ビジー・フィリップス(『フリークス学園』)、ポーラ・ペル(『30 ROCK/サーティー・ロック』)、レネー・エリス・ゴールズベリー(『グッド・ワイフ』)ら。

『A Black Lady Sketch Show』(HBO)

主なノミネート

・ゲスト女優賞

スケッチショーである本作は、日本のコント番組のように、短いシーンを重ねる形式のコメディ・シリーズ。番組にはアフリカ系アメリカ人の女性4人がレギュラーキャストとして出演するほか、多彩なゲストがシーンを賑やかに演出。4人が切羽詰まるほどに、気の毒に思いながらも笑いがこみ上げてしまう。ダークなユーモアと滑稽な演技が面白く、さらに互いに独立した挿話ごとにトーンを変えてくる点も巧みだと高評価を得ている。

『B Positive』(CBS)

主なノミネート

・監督賞

のトーマス・ミドルディッチが主演を務めるシットコム。

腎不全だと告げられ、腎臓移植が必要なドリュー。離婚したばかりで人生どん底な彼は、友人の結婚式で高校卒業ぶりに再会したちょっと変わったジーナから腎臓をあげてもいいと提案されるが...。ノミネートされたパイロット版で監督を担当したのは、これまで『フレンズ』『ウィル&グレイス』『そりゃないぜ!? フレイジャー』『ダーマ&グレッグ』など数々の人気作でシリーズ第1話を手掛けてきた。

リミテッドシリーズ/テレビムービー部門

『I May Destroy You』(BBC One/HBO)

主なノミネート

・リミテッドシリーズ作品賞

・主演女優賞

・助演男優賞

・監督賞

・脚本賞

2020年のベストドラマとして様々なメディアが絶賛していた本作。自身のレイプ被害を公表しているミカエラ・コール(『チューインガム』)が、その経験を基に脚本を執筆。主演と共同監督も務めている。

Twitterで有名になったアラベラは20代後半で出版した小説の影響でミレニアル世代のアイコンに。2冊目の締め切りに追われる中、息抜きをしようとロンドンでの夜遊びを楽しむが、翌朝その夜に何が起きたかを全く思い出すことが出来ずにいた。友人の協力の元、その晩の記憶をたどることに...。

『Robin Roberts Presents: Mahalia』(Lifetime)

主なノミネート

・テレビムービー作品賞

『ヘアスプレー LIVE!』や『アメリカの息子』を手掛けたケニー・レオンが監督を務める伝記映画。

「ゴスペルの女王」と呼ばれ、キング牧師らと共に当時の公民権活動に貢献したマヘリア・ジャクソンの生涯が語られる。マヘリアに扮するのは、のテイスティー役でお馴染みのダニエル・ブルックス。

第73回エミー賞のレッドカーペットと授賞式は、9月20日(月)ににて独占配信。(海外ドラマNAVI)

