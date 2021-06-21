『ウォーキング・デッド』ノーマン・リーダス＆『ベター・コール・ソウル』ボブ・オデンカークらハリウッド殿堂入り
米AMCの大ヒットドラマ『ウォーキング・デッド』のダリル役で大ブレイクしたノーマン・リーダスが、2022年にハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに名を連ねることが明らかとなった。米Comicbook.comなどが報じている。
ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームは、米ロサンゼルスのハリウッドに2000以上のスターの名前が刻まれた星形プレートが敷かれた通りで、6月17日（木）にWalk of Fame Selection Panelが何百人もの候補者から、2022年にウォーク・オブ・フェームに加わることになった38人を発表した。
その中にノーマンの名前があり、『ウォーキング・デッド』からは2012年に選ばれた製作総指揮のゲイル・アン・ハードに続いて二人目となる。
You all are so cool thank u for all the messages that star is yours as much as mine. Forever grateful to all of you. Who woulda thought— norman reedus (@wwwbigbaldhead) June 17, 2021
『ウォーキング・デッド』以外にノーマンの出演作には、犯罪アクション映画『処刑人』シリーズやマーベル映画『ブレイド2』、『スティーラーズ』『トリプル9 裏切りのコード』などがある。また、バイクで全米や海外を旅するリアリティ番組『ライド with ノーマン・リーダス』で、ホストを務めるだけでなくプロデューサーも兼任。1980年代のホラー映画『ファスタープッシーキャット キル！キル！』をTVシリーズ化するプロジェクトでプロデューサーを務めることが決定しており、幅広い分野で活躍している。
2022年にウォーク・オブ・フェームに加わるスターには、ボブ・オデンカーク（『ブレイキング・バッド』『ベター・コール・ソウル』）、リッキー・ジャーヴェイス（オリジナル版『ジ・オフィス』）、ピーター・クラウス（『9-1-1：LA救命最前線』）、ジーン・スマート（ドラマ版『ウォッチメン』）、ミンナ・ウェン（『エージェント・オブ・シールド』『マンダロリアン』）、キャリー・フィッシャー（『スター・ウォーズ』シリーズ）、ユアン・マクレガー（『スター・ウォーズ』シリーズ）らも名を連ねている。
This is not happening. How is this happening?
My little nerd heart is exploding!!!!
June 17, 2021
なお、ノーマンが出演する『ウォーキング・デッド』のファイナルとなるシーズン11は、AMCにて8月22日（日）に放送スタート。（海外ドラマNAVI）
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ノーマン・リーダス ©NY000792／ボブ・オデンカーク ©SF/Famous／ミンナ・ウェン ©SF/FAMOUS