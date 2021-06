『ウォーキング・デッド』ノーマン・リーダス＆『ベター・コール・ソウル』ボブ・オデンカークらハリウッド殿堂入り

米AMCの大ヒットドラマ『ウォーキング・デッド』のダリル役で大ブレイクしたノーマン・リーダスが、2022年にハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに名を連ねることが明らかとなった。米Comicbook.comなどが報じている。

ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームは、米ロサンゼルスのハリウッドに2000以上のスターの名前が刻まれた星形プレートが敷かれた通りで、6月17日(木)にWalk of Fame Selection Panelが何百人もの候補者から、2022年にウォーク・オブ・フェームに加わることになった38人を発表した。

その中にノーマンの名前があり、『ウォーキング・デッド』からは2012年に選ばれた製作総指揮のゲイル・アン・ハードに続いて二人目となる。

You all are so cool thank u for all the messages that star is yours as much as mine. Forever grateful to all of you. Who woulda thought