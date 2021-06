ケヴィン・ベーコン主演犯罪ドラマ『CITY ON THE HILL』シーズン3へ更新

『ザ・フォロイング』のケヴィン・ベーコン主演が悪徳FBI捜査官を演じるダークで重厚なクライムサスペンスドラマ『CITY ON A HILL / 罪におぼれた街』がシーズン3へ更新されることが明らかになった。米Hollywood Reporterが報じている。

本作は、1990年代のボストンを舞台に、人種差別主義者の老練なFBI職員が、黒人の地方検事補と異色のタッグを組み事件を解決していく姿を描いたもの。

『ホミサイド/殺人捜査課』のトム・フォンタナがクリエイターを務め、『ジャスティス・リーグ』のベン・アフレックや『ジェイソン・ボーン』のマット・デイモンらが製作総指揮に名を連ねていることでも話題を集めた。

次のシーズン3は、シーズン2と同じ全8話で構成され、シーズン1よりは2話少ないものとなる。マットとベンに加え、主演のケヴィンと相棒デクシー・ワールド地方検事補役のオルディス・ホッジ(『レバレッジ〜詐欺師たちの流儀』)、そしてジェニファー・トッド(『ジェイソン・ボーン』)とバリー・レヴィンソン(『ジョー・パターノ 堕ちた名将』)などが製作総指揮を務める。

今回の更新は、米Showtimeでのシーズン2の放送が終了してから2週間後に発表された。シーズン2の視聴率は、シーズン1よりも減少していたが、後追い視聴や/オンデマンド、ストリーミング配信では依然として注目を集めている。

『CITY ON A HILL / 罪におぼれた街』シーズン1は。(海外ドラマNAVI)

