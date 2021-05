【Hulu 6月新着】『スーパーガール』『ライザのサバヨミ大作戦』新シーズンなどが配信開始

Hulu6月のラインナップは、『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』シーズン2が日本初配信される他、『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン14や『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン5がSVOD最速配信となる。

『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン14

6月1日(火)よりSVOD最速配信(全15話/字・吹)

FBI行動分析課、通称《BAU》の活躍を描く大人気犯罪捜査ドラマ。シリーズ通算300話を迎えるシーズン14では、カルト教団の一員にガルシアとリードが人質に取られるなか、過去に捜査したある事件とカルト教団との関係が明らかになる。

さらに第13話「カメレオン」で、JJ役のA・J・クックが監督デビューを果たす。A・Jは当時、「やっと監督をさせてもらえることになってとても光栄です。メガホンをとることは、私にとって人生のゴールだった」と喜びを語る一方で、初めての監督とあって最初は不安でいっぱいだったと話す。

『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン5

6月16日(水)よりSVOD最速配信(全19話/字・吹)

スーパーマンのいとこで同じく驚異的な能力をもつカーラ・ゾー=エルの活躍を描くDCドラマ。シーズン5では職場であるキャットコー・メディアのオーナーが代わったり、親友のレナ・ルーサーに秘密を知られてしまったりと私生活に大きな変化が訪れるなか、カーラはスーパーガールのコスチュームを一新し、仲間と共に新たな脅威に立ち向かう。

第17話「デウス・レックス・マキナ」はスーパーガール役のシーズン6で幕を閉じることが決定しており、シーズン5はファイナルに向け見逃せない。

『Younger/ライザのサバヨミ大作戦』シーズン2

6月27日(日)より独占配信(全12話/字・吹)

『SEX AND THE CITY』『ビバリーヒルズ高校白書/青春白書』といった大ヒットシリーズを手掛けるダーレン・スターがクリエイターを務めるラブコメディ。

40歳のシングルマザーであるライザ(サットン・フォスター『バレエ・ガールズ 〜パラダイスへようこそ』)が、ワケあって26歳と嘘をついて出版社に就職。秘密がバレないかヒヤヒヤしながらも、マンハッタンで仕事に恋に奮闘する姿を描く。待望のシーズン2では、ライザの秘密がある人物に知られてしまい、サバヨミ生活に混乱が生じていく。



その他の配信情報

■『エージェント・オブ・シールド』シーズン6

6月1日(火)から配信(字・吹)

■『NCIS:ニューオーリンズ』シーズン6

6月1日(火)から配信(字・吹)

■『ウォーキング・デッド』シーズン10 追加エピソード

6月4日(金)から配信(字)

