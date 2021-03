『ビッグバン★セオリー』ペニーの新作も！HBO・HBO Max作品がU-NEXTで独占配信！

先月、『デクスター』、『HOMELAND』、『Lの世界』といったヒットシリーズを生み出してきた米プレミアムチャンネルSHOWTIMEを持つViacomCBSと独占ライセンスパートナー契約を発表していたばかりのU-NEXT。3月30日(火)に行われた「U-NEXT 戦略発表会」では、米ワーナーメディアとも独占パートナーシップ契約をSVODで締結したことを発表。HBO及びHBO Maxオリジナル作品がU-NEXTで独占配信となる。

HBOといえば、など数えきれないほどの傑作ドラマシリーズを次々と生み出してきたプレミアムチャンネル。

ペイチャンネルならではの攻めた姿勢とオリジナリティに定評があり、有名監督や映画スターがHBO作品でドラマデビューを飾ることも少なくない。そして、そんなHBOが2020年5月にアメリカでローンチした配信プラットフォームのHBO Max。先月行われた第78回ゴールデン・グローブ賞では、ケイリー・クオコ主演の『The Flight Attendant(原題)』、ニコール・キッドマンとヒュー・グラント共演のなどがHBO/HBO Max作品からノミネートされていた。

U-NEXTでは4月1日(木)からHBO Maxオリジナルシリーズのリドリー・スコット製作総指揮『レイズド・バイ・ウルブス / 神なき惑星』を皮切りに、人気タイトルが独占見放題配信スタートとなる。驚くことに、その数は1000エピソード以上にも及ぶ。

4月1日(木)U-NEXT配信予定のHBO作品

・『レイズド・バイ・ウルブス / 神なき惑星』 <日本初!>

・『タイガー・ウッズ / 光と影』 <日本初!>

・『セックス・アンド・ザ・シティ』

・『チェルノブイリ ーCHERNOBYLー』

・『ウエストワールド』

・『ウォッチメン』

・『ある家族の肖像/アイ・ノウ・ディス・マッチ・イズ・トゥルー』

・『ペリー・メイスン』

・『バンド・オブ・ブラザース』

・『シリコンバレー』

・『ビッグ・リトル・ライズ』

・『ROME[ローマ]』

・『ボードウォーク・エンパイア 欲望の街』

・『シャープ・オブジェクト KIZU−傷−:連続少女猟奇殺人事件』

・『ナイト・オブ・キリング 失われた記憶』

・『マイ・ビッグ・ファット・ウェディング』

以降順次配信予定

・『TRUE DETECTIVE/トゥルー・ディテクティブ』

・『ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア』

・『メディア王〜華麗なる一族〜』

・『ザ・パシフィック』

・『ユーフォリア/EUPHORIA・Trouble Don't Always Last : Euphoria Special Episode(原題)』<日本初!>

・『F**k Anyone Who's Not A Sea Blob : Euphoria Special Episode(原題)』<日本初!>

・『ラヴクラフトカントリー 恐怖の旅路』

・『フレイザー家の秘密』

・『サード・デイ 〜祝祭の孤島〜』

・『エンジェルス・イン・アメリカ』

・『THE WIRE/ザ・ワイヤー』

・『バリー(シーズン2)』<日本初!>

・『Veep/ヴィープ(シーズン7)』 <日本初!>

・『ダーク・マテリアルズ/黄金の羅針盤』

・『The Flight Attendant(原題)』 <日本初!>

・『The Nevers(原題)』 <日本初!>

・『Mare of Easttown(原題)』<日本初>

・『Doom Patrol(原題)』<日本初>

HBO/HBO Maxでの製作が進んでいるなども今後U-NEXTで独占配信予定とのこと。(海外ドラマNAVI)

Photo:

U-NEXT