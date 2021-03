しかめっ面の表情のせいで“ブサイク”とあだ名を付けられた猫は、保護施設で新しい飼い主を待っていた。この元野良猫は感染症など多くの健康問題を抱えていたことでなかなか飼い主が見つからなかったが、1人の心優しい女性がこの猫に一目ぼれし、今は女性の愛情を一身に受けて幸せに暮らしているという。『The Dodo』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

ドイツで野良猫として過ごしていた“ビーン(Bean)”は昨年、アニマルシェルターに保護された。ビーンは目に感染症を患っており他にも健康問題を抱えていたが、スタッフたちの懸命な治療により健康を取り戻すことができた。

ビーンはその後、新しい家族を探すことになったが、名乗り出る人はなかなかいなかった。その原因はビーンの見た目にあったという。

ビーンの顔は通常よりも平面的で、感染症の影響か眉間にシワが寄っているようなしかめっ面の表情をしていた。お世辞にも可愛らしいとは言えないその顔のせいか、ネット上に写真を公開して飼い主を募集してもなんの反応もなかったという。

数か月が経過しても新しい家族が見つからないビーンだったが、フランシスカ・フランケンさん(Francisca Franken)という女性から声がかかった。

当時は新しい家に引っ越したばかりで、猫を飼おうと考えていたフランシスカさんは「シェルターのサイトを見ているときにビーンの写真が出てきて、こんな顔の猫は見たことが無かったので最初は笑ってしまいました。でも次の瞬間には恋に落ちてしまったのです」と明かしている。

「ビーンの見た目は特別に可愛くて、『すぐに会わないと』って思いましたね」と話すフランシスカさんは、同シェルターにビーンを引き取ることは可能かどうか連絡した。

「シェルターの人に『あなたが飼いたいと思っているのは本当にビーンで間違いない?』って言われましたよ。それまでビーンについて問い合わせする人はほとんどいなかったようで、シェルターのスタッフに『間違い電話ではないですよね?』と再度確認されました。」

笑いながらスタッフとのやり取りを明かしたフランシスカさんは、ビーンと初対面した当時を次のように振り返る。

「想像していたよりもとても美しい猫で、思わず涙してしまいました。全体的に小さくて、手足や尻尾は短く、顔は見たことないくらい平面的でしたね。」

ビーンは3〜4歳と推定されており、年齢のわりに体が小さかった。フランシスカさんが部屋に入るとビーンはベッドから飛び降り、すり寄ってきたという。

「シェルターの人は『多くの人がビーンのことを“ブサイク”だと言うのです』と話していましたが、私はビーンほど完璧な猫はいないと思いましたよ。」

そしてビーンもフランシスカさんに懐いているように見えたことから、その日のうちにビーンを家族として迎え入れたそうだ。

「ビーンを迎えた最初の数週間は、ずっと私のそばにくっついて大人しくしていました。でもその後、ビーンはとても活発になってきました。」

ビーンの本来の性格を目の当たりにしても、フランシスカさんのビーンへの溺愛ぶりが変わることはなかった。

「ビーンが世界で一番好きなのはオリーブなんです。私が夜食として食べていた時に、うっかり落としたオリーブを食べたのがきっかけでした。本当に大好きで、オリーブの匂いがするだけで発狂しそうな勢いです。」

そのようにビーンの好物を明かすフランシスカさんだが、実はオリーブの実や葉には猫が大好きなマタタビと似たような効果がある。オリーブの産地として有名な地中海では猫のおやつとしてよく用いられており、現在までに中毒症状が起きるなどのデータは上がっていないという。塩漬けのものを与えないことや食べ過ぎに注意すれば問題はないとのことだ。

「言葉にできないくらいビーンを愛していて、常にビーンのことで頭がいっぱいです」と話すフランシスカさんは、現在もビーンに愛情を注いでいる。ビーンが幸せに暮らす姿は専用のInstagramアカウントで公開されており、多くの猫好きがその姿を楽しんでいる。画像は『The Dodo 2021年3月26日付「Cat Gets Constantly Ignored At The Shelter Because Of Her Grumpy Face」(FRANCISCA FRANKEN)』『Bean - the olive burglar 2021年3月11日付「This is Bean.」、2021年3月25日付「The Beans are growing nicely this year!」、2021年3月12日付「1.000 accomplices of the great olive heist in one day」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)