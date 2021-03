『ゲーム・オブ・スローンズ』『アフェア』キャストら、英BBCの新作ドラマで豪華共演！

大ヒット大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』やサスペンスドラマ『アフェア 情事の行方』のキャストらが、英BBCの新作ドラマ『SAS: Rogue Heroes(原題)』で共演することが明らかとなった。米Deadlineが報じている。

英犯罪ドラマ『ピーキー・ブラインダーズ』のクリエイター、スティーヴン・ナイトが手掛ける『SAS: Rogue Heroes』は、第二次世界大戦中の最も暗い時代に、いかに英国の特殊部隊が形成されたかを描くシリーズ。

主人公は訓練中に怪我をして入院したエキセントリックな若き将校スターリング。彼は既存のコマンド部隊では戦争に通用しないと確信し、現代における戦争の規則では考えられないような急進的な計画を立てる。彼は敵の背後で混乱を巻き起こす小規模の覆面捜査官ユニットを組織するために、タフで大胆、聡明な兵士をリクルートする許可を得るために奔走する―。

主人公デヴィッド・スターリング役に、Netflixのコメディドラマ『セックス・エデュケーション』でアダム役を演じるコナー・スウィンデルズがキャスティングされた。その他、ジョック・ルイス役に『ゲーム・オブ・スローンズ』のシオン・グレイジョイ役でおなじみアルフィー・アレン、ランゲル・クラーク中佐役に『アフェア 情事の行方』で主人公の小説家ノアを演じたドミニク・ウェスト、パディ・メイン役に『不屈の男 アンブロークン』のジャック・オコンネル、イヴ役に『キングスマン』のソフィア・ブテラらが出演する。

