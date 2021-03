【ネタばれ】『NCIS』レギュラーキャスト、シーズン18で別れを告げる

米CBSで現在放送中の人気犯罪捜査ドラマ『NCIS〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン18で、ついにあの人が去った。米Deadlineが報じている。(※本記事には『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン18最新話のネタバレを含みますのでご注意ください。)

現地時間3月2日(火)に放送されたシーズン18の第8話「True Believer(原題)」で、マリア・ベロが演じる犯罪心理学者のジャクリーン・"ジャック"・スローンがチームを去った。

She's off to change the world for the better. But first, a candid BTS moment. Stream the latest March 3, 2021