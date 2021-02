終了が決まった『NCIS：ニューオーリンズ』、脚本家が提案したスピンオフアイデアとは？

米国TV界でも最も成功したマルチショーフランチャイズの1作『NCIS:ニューオーリンズ』は、現在本国放送中のシーズン7をもって終了する。今後、おなじみの面々が他の『NCIS』シリーズに加わるのかどうかは定かではないが、セバスチャン・ランド役のロブ・カーコヴィッチと脚本家のやり取りがファンの関心を集めている。米Cinema Blendが伝えた。

検視官ロレッタ・ウェイド(CCH・パウンダー)の助手を務める科学捜査分析官のセバスチャンは、シーズン1から登場しているオリジナルキャラクターの一人。そんな彼が本作の終了を伝えるニュースをTwitterでリツイートすると、製作総指揮・脚本家のチャド・ゴメス・クリージーが「今日は悲しい日だ。君と一緒に仕事をして、君が思い出深いものにしてくれたキャラクターを書くことは楽しかったよ」とコメント。

すると、クリージーのコメントに対してロブは「あなたたちが僕に面白いものを授けてくれたからです。ここから先に進んで、『Gregorio& Lund』という探偵のスピンオフを作ってください。待っています」と自身とタミー・グレゴリオ役のヴァネッサ・フェルリトを主演にしたスピンオフの製作を依頼! これが実現するかどうかは神のみぞ知るところだが、ロブ自身はまだまだ『NCIS』シリーズへの出演を望んでいるようだ。

『NCIS』シリーズはハワイを舞台にした新作スピンオフの企画が進行していることが報じられたばかり。昨今の新型コロナウイルス(COVID-19)のパンデミックにより、テレビ業界はスケジュールの調整や感染予防策を講じることの影響で話数削減等の対応で窮地を凌いできたが、『ニューオーリンズ』も例外ではなかった。ハワイが舞台に選ばれた理由は明かされていないが、賑やかなニューオーリンズの街よりも安全に撮影することができるとの見方もある。

本家『NCIS:ネイビー犯罪捜査班』やスピンオフの『NCIS:LA 〜極秘潜入捜査班』は新シーズンへの更新が決定しているため、『ニューオーリンズ』のメンバーがそちらに登場したり、もしくはハワイで事件を捜査する可能性は否定されていない。『ニューオーリンズ』のショーランナーは、ハワイを舞台にした新作に参加するという。

はファイナルシリーズとなるシーズン7が米CBSにて放送中。現地時間の5月16日に最終回を迎える。(海外ドラマNAVI)

