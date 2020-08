Sony

ソニーが米国向けに、プレイステーション5の事前予約の事前登録受付を開始しました。

公式からPSN IDで登録すると、直販の予約受付が始まった際に招待制でメールが届き、そこから先着順で予約できる(かもしれない)仕組みです。

今回は米国向けのみの受付で、出荷先に米国以外を指定した場合はキャンセルされます。

事前予約の事前登録なので、仮に選ばれて予約が可能になったところで棄権することや、その時点で予約分が終了していることもあります。

価格や発売日は情報なし。招待されても確定はしないため、届いた時点で考えてくださいという仕組みです。

公開されたFAQで面白いのは、

Who will be selected to receive an invitation?Our selection is based on previous interests and PlayStation activities.

登録するPSN IDのこれまでの行い、「プレイステーション アクティビティ」に応じて決めるとの回答。具体的にどんな「アクティビティ」が関連するのかは分かりませんが、過去に実在のプレーヤーとして登録や購入などの行動が確認できたかでフィルターする趣旨と思われます。要するにPSに功徳を積んできたかどうか。

If I receive an invitation, am I guaranteed to be able to pre-order a PS5 console?No. Each invitation is open for a limited time and quantities are limited per PSN ID per transaction:

1 PS5 Console or 1 PS5 Digital Edition

2 DualSense wireless controllers

2 DualSense charging stations

2 Pulse 3D wireless headsets

2 Media remotes

2 HD Cameras

PS5 console pre-order reservations will be first come first serve.

招待されたとして、購入予約できる(かもしれない) 商品はこちら。本体一台、デュアルセンス2台、充電台も PULSE 3Dヘッドセットも2台、リモコン2台、そして HDカメラも2台。

コントローラはもちろんとして、本体一台にHDカメラは2台要らないのでは?とも思えますが、カメラは設置に多少の調整が必要なので本体を居間と寝室で移動させるときにつけっぱなしにしたり、あるいは複数のカメラを接続してできることがある、あるいは PS VR2 のアウトサイドトラッキングが2方向からになる重大なヒントかもしれません。ないか。

