英ウェールズでペットとして飼われている猫が単独で外出したが、帰宅した際に首輪にプラスティックの袋が結び付けられていた。不思議に思った飼い主が袋を開けると、中には3枚にもわたる苦情が書かれた手紙が入っていたという。『WalesOnline』『Metro』などが伝えている。



英ウェールズのブリジェンドに住むクリスさんと恋人は、4歳になる白いベンガルとロシアンブルーの雑種猫“ガンダルフ(Gandalf)”を飼っている。英時間10日、いつものように外出したガンダルフは1時間ほど屋外を散策し、飼い主のもとに戻ってきた。しかし帰宅したガンダルフの首輪には、小さなプラスティック袋が結び付けられていたのである。飼い主が袋を開けると、そこには驚きの内容を綴った3枚の手紙が入っていた。



「どうかあなたの猫を、家の中から出さないでください。この猫はほとんど毎日私の家に来ています。テーブルの上の食べ物を奪い、ソファで爪を研いだりノミをばらまいたりしています。」

「窓を開けっぱなしにすることができません。もうこりごりです。もしこの猫を家の中で見つけたら、次は猫を遠い場所へ連れて行くと約束します。」

「あなたの猫は夜も私の家の中にいて、キッチンで寝ているのです。ちゃんと餌を与えた方がいいですよ。」



ガンダルフの飼い主クリスさんは、この手紙を見てかなりの衝撃を覚えたという。



「ガンダルフは、少しばかり散策好きな猫なのです。どの猫でもするように外に出て徘徊してくる。地域の人達はこの猫のことを知っていますよ。とても社交的で人なつっこくてね。彼はいつも、僕たちのもう1匹の飼い猫マレー(Murray)と一緒に、猫のグループにいますよ。」



そんなクリスさんは、近頃ガンダルフが太り始めたことに気付いたという。ほかの誰かに餌をもらっていると思ったため、首輪に「餌を与えないで」というメッセージを結び付けたそうだ。



「もし誰かの家に行っていたとしても、これまでに苦情をもらったことは一度もありませんでした。夕方や夜には、いつもこの家で過ごしていますよ。」



クリスさんと恋人はガンダルフをとても大切にしており、世話もきちんとしているという。餌もしっかりと与えており、毎月の治療でノミがいないことを確認している。家では家具で爪を研ぐこともないそうだ。



「正直に言うと手紙の内容がショックで、猫を外に出すのが怖くなったのです。ガンダルフは夏に外出するのが好きだったのですが、それができなくなりました。」

「他人の家に勝手に上がり込むのが生意気だってことは、分かっています。でもこれまでそんなことは知らなかったし、行動を制限することはありませんでしたが、ガンダルフはこれからずっと家の中で生活しなければなりませんね。」



クリスさんは手紙を送った人物と実際に会って話し、問題解決を望んでいるという。しかし手紙には送り主の連絡先が書かれていなかったそうだ。



SNSでは、苦情の手紙を送られたガンダルフの飼い主に同情する声があがった。



「こんな手紙を書くとは、なんて意地悪な人なんだ。」

「猫はあなたの所有物だから、それに対する脅しは警察に通報するべきだ。」

「美しい猫の訪問に感謝すべき。家に入れたくないなら、食べ物を出しっぱなしにせず、窓は猫が入らない程度に開けておくべきだ。」



一方でペットは家の中で飼うべきだという意見も見受けられた。



「私は他人のペットに家に入って欲しくないわ。」

「なんて迷惑なんだ。動物は家の中で飼ってくれ!」

「どこが問題なんだ? あなたの猫が他人の家に行かないようにすることだ。」



画像は『Metro 2020年7月13日付「Cat came home with ‘extreme’ hand-written threat tied on his collar」(Picture: Media Wales)』『WalesOnline 2020年7月12日付「Cat comes back with angry note tied to collar threatening to kidnap it」(Image: Handout)』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)