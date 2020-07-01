°ÜÀÒÁÈ¡õ³°¹ñ¿ÍÍê¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¹¥Ä´¤Ê³ÚÅ·¤ò»Ù¤¨¤ë2Ç¯ÌÜ¥È¥ê¥ª
¢¡ ÎëÌÚÂç¡õÀõÂ¼¡õ¥í¥á¥íÃÆ¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ÎÏ¢¾¡»ß¤á¤ë
¡¡³ÚÅ·¤Ï6·î30Æü¡¢³ÚÅ·À¸Ì¿¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ë15¡Ý4¤ÇÂç¾¡¤·¡¢³«Ëë2ÀïÌÜ¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥Æ¤ÎÏ¢¾¡¤ò¡Ö8¡×¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢³ÚÅ·¤Ï2ÅÀ¤òÄÉ¤¦2²ó¡¢¸ÅÁãÁê¼ê¤Î°ÜÀÒ¸å1¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚÂçÃÏ¤Î3¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç°ìµó7ÆÀÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤â2Ç¯Á°¤ËÀ¾Éð¤«¤éFA°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿ÀõÂ¼±ÉÅÍ¤Î4¹æ2¥é¥ó¡¢º£µ¨¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥í¥á¥í¤Î3¹æ3¥é¥ó¤â¤¢¤ê¡¢15°ÂÂÇ15ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤ÎµÝºï¤¬¡¢6²ó3¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½éÅÐÈÄ¤«¤é2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê6²ó°Ê¾å¡¢¼«ÀÕÅÀ3°Ê²¼¡Ë¤òÃ£À®¡£º¸ÏÓ¤Ï7²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿6·î23Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê³ÚÅ·À¸Ì¿¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤ËÂ³¤¼«¿È³«Ëë2Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£
¢¡ »°ÌÚ¿·ÂÎÀ©¤Ç³«Ëë10Àï7¾¡3ÇÔ¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡»°ÌÚÈ¥¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢³«Ëë¤«¤é7¾¡3ÇÔ¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Þ¤À10»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨3.00¡¢Æ±ÂÇÎ¨.298¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢Á°Ìë¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿ÀõÂ¼¤äÎëÌÚÂç¤ÎFA²ÃÆþÁÈ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤òÃ´¤¦¥í¥á¥í¤È¥¸¥ã¥Ð¥ê¡¦¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¡¢³«Ëë¤«¤éÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ê¡¼¥Õ¤òÂ³¤±¤ë¥¢¥é¥ó¡¦¥Ö¥»¥Ë¥Ã¥Ä¡¢J.T.¥·¥ã¥®¥ï¤é½õ¤Ã¿ÍÀª¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢³«Ëë¤«¤é2Àï2¾¡¤ÎÂ§ËÜ¹·Âç¤ä¿·¼é¸î¿À¤Î¿¹¸¶¹¯Ê¿¡¢¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÂÇÀþ¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ëÌÐÌÚ±É¸ÞÏº¤é¡¢À¸¤¨È´¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£Ãæ¤Ç¤âÀ®Ä¹Ãø¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¥í¡¼¥ÆÄêÃå¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëÂç·¿º¸ÏÓ¤ÎµÝºï¡¢ÀµÊá¼ê¤Øî²¿ÊÃæ¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É´¶°î¤ì¤ëÃ¤¸ÊÎÃ²ð¤Î2Ç¯ÌÜ¥È¥ê¥ª¤À¡£
¡¡µÝºï¤Ï¾å½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢º£µ¨½éÅÐÈÄ¤«¤é2Àï2¾¡¤ÇËÉ¸æÎ¨2.13¡£¤·¤«¤â¡¢2ÅÐÈÄ¤È¤â6Ï¢Àï¤Î¥«¡¼¥ÉÆ¬¤Ç6²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ø¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤â´Þ¤á¥Á¡¼¥à¤ËÎÉ¤¤Î®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï³«Ëë¤«¤é10»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¡£6·î28Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê³ÚÅ·À¸Ì¿¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ñ¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÈÈ¤·Ä¾¸å¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤²¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Áí¤¸¤ÆÅê¼ê¿Ø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤È¤á¾å¤²¡¢ÂÇ·âÌÌ¤ÏÂÇÎ¨.375¡¢OPS¡Ê½ÐÎÝÎ¨¡ÜÄ¹ÂÇÎ¨¡Ë¤Ï¶Ã¤¤Î1.058¤ÈÀä¹¥Ä´¤À¡£
¡¡Ã¤¸Ê¤ÏÂÇÎ¨¤³¤½.258¤À¤¬¡¢½ÐÎÝÎ¨¤Ï.343¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£8ÈÖ¡¦ÂÀÅÄ¤È¡È¶²ÉÝ¤Î²¼°ÌÂÇÀþ¡É¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¼«Ëý¤ÎÂ¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¥¿¥¤¤Î4ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤é¤ÈÆ±¤¸2Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ï¡¢³°Ìî¤Î¹µ¤¨¤È¤·¤Æ³«Ëë¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¶¿ÍµºÈ¤â¾¯¤Ê¤¤½ÐÈÖ¤Ç³èÌö¡£6·î20Æü¡¢³«Ëë2ÀïÌÜ¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÂåÁö½Ð¾ì¤Ç¤Î¹¥ÁöÎÝ¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒÁÈ¤ä³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ë±£¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢³«Ëë¥À¥Ã¥·¥å¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤â¸À¤¨¤ë2Ç¯ÌÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Î¾®¿¼ÅÄÂçæÆ¤äÄÅÎ±ºêÂçÀ®¤â´Þ¤á¡¢º£¤Î³ÚÅ·¤Ï´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤¬¿¤Ó¿¤Ó¤ÈÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÚÅ·¤Ï6·î30Æü¡¢³ÚÅ·À¸Ì¿¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ë15¡Ý4¤ÇÂç¾¡¤·¡¢³«Ëë2ÀïÌÜ¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥Æ¤ÎÏ¢¾¡¤ò¡Ö8¡×¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¡¢³ÚÅ·¤Ï2ÅÀ¤òÄÉ¤¦2²ó¡¢¸ÅÁãÁê¼ê¤Î°ÜÀÒ¸å1¹æ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚÂçÃÏ¤Î3¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç°ìµó7ÆÀÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤â2Ç¯Á°¤ËÀ¾Éð¤«¤éFA°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿ÀõÂ¼±ÉÅÍ¤Î4¹æ2¥é¥ó¡¢º£µ¨¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¿·²ÃÆþ¤·¤¿¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥í¥á¥í¤Î3¹æ3¥é¥ó¤â¤¢¤ê¡¢15°ÂÂÇ15ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏÀèÈ¯¤ÎµÝºï¤¬¡¢6²ó3¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½éÅÐÈÄ¤«¤é2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê6²ó°Ê¾å¡¢¼«ÀÕÅÀ3°Ê²¼¡Ë¤òÃ£À®¡£º¸ÏÓ¤Ï7²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿6·î23Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê³ÚÅ·À¸Ì¿¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤ËÂ³¤¼«¿È³«Ëë2Ï¢¾¡¤È¤·¤¿¡£
¢¡ »°ÌÚ¿·ÂÎÀ©¤Ç³«Ëë10Àï7¾¡3ÇÔ¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡»°ÌÚÈ¥¿·´ÆÆÄ¤Î²¼¡¢³«Ëë¤«¤é7¾¡3ÇÔ¤Î¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Þ¤À10»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿»þÅÀ¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨3.00¡¢Æ±ÂÇÎ¨.298¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢Á°Ìë¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿ÀõÂ¼¤äÎëÌÚÂç¤ÎFA²ÃÆþÁÈ¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤òÃ´¤¦¥í¥á¥í¤È¥¸¥ã¥Ð¥ê¡¦¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¡¢³«Ëë¤«¤éÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ê¡¼¥Õ¤òÂ³¤±¤ë¥¢¥é¥ó¡¦¥Ö¥»¥Ë¥Ã¥Ä¡¢J.T.¥·¥ã¥®¥ï¤é½õ¤Ã¿ÍÀª¤Î³èÌö¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢³«Ëë¤«¤é2Àï2¾¡¤ÎÂ§ËÜ¹·Âç¤ä¿·¼é¸î¿À¤Î¿¹¸¶¹¯Ê¿¡¢¥ê¡¼¥É¥ª¥Õ¥Þ¥ó¤È¤·¤ÆÂÇÀþ¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ëÌÐÌÚ±É¸ÞÏº¤é¡¢À¸¤¨È´¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£Ãæ¤Ç¤âÀ®Ä¹Ãø¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¥í¡¼¥ÆÄêÃå¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëÂç·¿º¸ÏÓ¤ÎµÝºï¡¢ÀµÊá¼ê¤Øî²¿ÊÃæ¤ÎÂÀÅÄ¸÷¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥É´¶°î¤ì¤ëÃ¤¸ÊÎÃ²ð¤Î2Ç¯ÌÜ¥È¥ê¥ª¤À¡£
¡¡µÝºï¤Ï¾å½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢º£µ¨½éÅÐÈÄ¤«¤é2Àï2¾¡¤ÇËÉ¸æÎ¨2.13¡£¤·¤«¤â¡¢2ÅÐÈÄ¤È¤â6Ï¢Àï¤Î¥«¡¼¥ÉÆ¬¤Ç6²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ø¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤â´Þ¤á¥Á¡¼¥à¤ËÎÉ¤¤Î®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤Ï³«Ëë¤«¤é10»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¡£6·î28Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê³ÚÅ·À¸Ì¿¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ñ¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÈÈ¤·Ä¾¸å¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤²¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢Áí¤¸¤ÆÅê¼ê¿Ø¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤È¤á¾å¤²¡¢ÂÇ·âÌÌ¤ÏÂÇÎ¨.375¡¢OPS¡Ê½ÐÎÝÎ¨¡ÜÄ¹ÂÇÎ¨¡Ë¤Ï¶Ã¤¤Î1.058¤ÈÀä¹¥Ä´¤À¡£
¡¡Ã¤¸Ê¤ÏÂÇÎ¨¤³¤½.258¤À¤¬¡¢½ÐÎÝÎ¨¤Ï.343¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£8ÈÖ¡¦ÂÀÅÄ¤È¡È¶²ÉÝ¤Î²¼°ÌÂÇÀþ¡É¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¼«Ëý¤ÎÂ¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°2°Ì¥¿¥¤¤Î4ÅðÎÝ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà¤é¤ÈÆ±¤¸2Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ï¡¢³°Ìî¤Î¹µ¤¨¤È¤·¤Æ³«Ëë¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¶¿ÍµºÈ¤â¾¯¤Ê¤¤½ÐÈÖ¤Ç³èÌö¡£6·î20Æü¡¢³«Ëë2ÀïÌÜ¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÂåÁö½Ð¾ì¤Ç¤Î¹¥ÁöÎÝ¤Ç·è¾¡ÅÀ¤òÃ¥¤¤¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡°ÜÀÒÁÈ¤ä³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ë±£¤ì¤¬¤Á¤À¤¬¡¢³«Ëë¥À¥Ã¥·¥å¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤â¸À¤¨¤ë2Ç¯ÌÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Î¾®¿¼ÅÄÂçæÆ¤äÄÅÎ±ºêÂçÀ®¤â´Þ¤á¡¢º£¤Î³ÚÅ·¤Ï´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¤¬¿¤Ó¿¤Ó¤ÈÌöÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£