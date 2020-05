Netflixの青春サスペンスドラマ『エリート』がシーズン4へ更新！

スペイン版『ゴシップガール』とも呼ばれているNetflixの青春サスペンスドラマ『エリート』が、シーズン4へ更新されたことが明らかとなった。米TV Lineが報じている。



本シリーズは、スペイン随一のエリート私立高校"ラス・エンシナス"へ編入した労働者階級の学生と、富裕層の生徒たちの間で起こる衝突や殺人事件、人種問題などの問題を引き起こす様子がスリリングに描かれるサスペンスシリーズ。

Netflixの公式Twitterページにて、複数キャストが登場する動画でシーズン4への更新が発表された。

ya es oficial. estaremos de regreso con una cuarta temporada

it's official, we'll be back for season 4 pic.twitter.com/emymGz0qMm