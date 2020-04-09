¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯»þÂåŽ¤´Ø·¸¼Ô¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄ´À°¤¬½Ö»þ¤Ë½ª¤ï¤ë¥¹¥Þ¥Û¤Î¿À¥¢¥×¥ê¤È¤Ï
Á°²ó¤ÏiPhoneÉ¸½à¤Î¡Ö·×»»µ¡¡×¤ä¡Ö¥á¥â¡×¤Î¥¢¥×¥ê¤òÆ»¶ñÂå¤ï¤ê¤Ë¤·¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¤ËÆ¯¤¯ÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ïº£É¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤ë¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÌòÎ©¤Ä¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£1.¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢»Å»ö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
´û¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ë¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï»æ¤Î¼êÄ¢¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»æÆÈÆÃ¤ÎÂ®µÀ¤ä°Â¿´´¶¤Ï¤ï¤¿¤·¤âÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¡¢¾ðÊó¤ÎÆ±´ü¤ä¶¦Í¤ÎÌÌ¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÉÍý¤¹¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¾ðÊó¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍ½Äê¤Ê¤É¸Ä¿Í´°·ë¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ì¤Ð»æ¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢»Å»ö¤Î¤è¤¦¤ËÂ¾¿Í¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ç²ÁÃÍ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬»ý¤ÄÍøÅÀ¤Ï¼Î¤Æ¤¬¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Æ±´üÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤é¤Ç¤âÆþÎÏ¤Ï1²ó¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤¹¤·¡¢¶¦ÍÈÏ°Ï¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤áÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÆÃÄê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢²ñµÄ¤ä¥¢¥Ý¤ÎÍ½Äê¤òÂ¾¿Í¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä«¤Î¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ÎÅÓÃæ¤ÇÉ¬Í×¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ý¡¼¥Á¤«¤é¥¹¥Þ¥Û¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¥µ¥¯¥Ã¤ÈÆþÎÏ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ý¤Î²¾¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥¢¥Ý¼è¤ê¤âÆ±ÍÍ¤Ë¤½¤Î¾ì¤ÇÂ¨¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊª»ö¤ÎÈ½ÃÇ¤«¤é¹ÔÆ°¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÂ®¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¡¢À®¸ù¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£2.¡ÖGoogle¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡ÜLifebear¡×¤¬ºÇ¶¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
iPhone¤ÎÉ¸½à¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¢¥×¥ê¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎGoogle¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¢¥×¥ê¤â¡¢¥Ñ¥½¥³¥óÈÇ¤ÎGoogle¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È¤Ï·îÉ½¼¨¤Î¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢·îÉ½¼¨¤Î²èÌÌ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤òÐíâ×¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÍýÁÛ²èÌÌ¤ËºÇ¤â¶á¤¤Lifebear¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Lifebear¤ÏGoogle¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÈÆ±´ü¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢»ëÇ§À¤äÁàºîÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¿§¡¹¤Ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¢¥×¥ê¤ò»î¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤¬ºÇ¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯»È¤¨¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ðÊó¤ËºÇÃ»µ÷Î¥¤ÇÅþÃ£¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢°Ê²¼¤ËLifebear¤Î½é´üÀßÄê¤È»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Lifebear¤Î½é´üÀßÄê
Lifebear¤Ï¡¢iPhoneÉ¸½à¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆGoogle¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÈÆ±´ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤ÏGoogle¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÈiPhoneÉ¸½à¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÆ±´üÀßÄê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
ÀßÄêÊýË¡¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÀßÄê¢ª¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¢ª¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éGoogle¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÁªÂò¢ª¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¥ª¥ó¤Ë
¢iPhone¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ç°Ê²¼¤ÎURL¤òÆþÎÏ¤·¡¢Æ±´ü¤·¤¿¤¤¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Æ²èÌÌ±¦²¼¤Î¡ÖÊÝÂ¸¡×¤ò²¡¤¹¡£
https://calendar.google.com/calendar/iphoneselect
£Life Bear¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤È¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÀßÄê
¤½¤Î¸å¡¢iOS¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÈLife Bear¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÆ±´ü¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
Lifebear¤Î»È¤¤Êý
´ðËÜÅª¤Ë¤ÏGoogle¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤È»È¤¤Êý¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¢¥Ý¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌÃÎµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢½ÐÈ¯30Ê¬Á°¤Ë¥¢¥é¡¼¥ÈÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·«¤êÊÖ¤·µ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢½µ¼¡¡¦·î¼¡¤ÎÍ½Äê¤òÄêÎã²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Lifebear¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ëÅºÉÕ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢É¬Í×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Google¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¦¤È¡¢Google¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ëÅºÉÕ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£3.¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¶¦Í¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËÄ´À°¤¬¥é¥¯¤Ë
»ä¤Ï»Å»ö¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥Þ¥Û¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¼ÒÆâ¤Î¿Í¤È¤â¶¦Í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ñµÄ¤Î»þ´ÖÄ´À°¤âÂ®¤ä¤«¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¾õ¶·¤¬Ê¬¤«¤ë¤³¤È¤ÇÁ´¼ÒÅª¤Ê»þ´Ö»ñ¸»¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µö¤µ¤ì¤ëÈÏ°Ï¤Ç¼ÒÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ÈÂ²¤È¤â¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÍ½Äê¤È¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤ò¤ª¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê²ñ¼Ò¤Ç¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¾ðÊó¤Ï¼Ò³°¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»þ´ÖÏÈ¤À¤±¤Î¸ø³«¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
¢£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¶¦Í¤¹¤ëÊýË¡
¥¹¥Þ¥Û¤ÇÂ¾¤Î¿Í¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¶¦Í¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Ñ¥½¥³¥óÂ¦¤ÇGoogle¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤ËiPhoneÂ¦¤ÎÀßÄê¼ê½ç¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£
¡iPhone¤Î¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é°Ê²¼¤ÎURL¤òÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
https://calendar.google.com/calendar/syncselect
¢¥¹¥Þ¥Û²èÌÌ¾å¤ËGoogle¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ÎÆ±´üÀßÄê²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ±´ü¤·¤¿¤¤¥Þ¥¤¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¦¶¦Í¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀßÄê¤¬´°Î»¤·¤¿¤é¡¢²èÌÌ±¦²¼¤Î¡ÖÊÝÂ¸¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
£iPhoneÉ¸½à¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î²èÌÌ²¼Éô¤Î¡Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤ò²¡¤¹¤È¡¢Google¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Æ±ÍÍ¤ËLifebear¤Ç¤âÀßÄê¢ªMy¥«¥ì¥ó¥À¡¼ÀßÄê¤«¤éÆ±´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÉ½¼¨¤·¤¿¤¤¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¥«¥ì¥ó¥À¡¼²èÌÌ¤ËÌá¤ì¤ÐÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£Ä´À°ºî¶È¤Ç»þ´Ö¤òÏ²Èñ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡ª
°Ê¾å¡Ö¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ËÌòÎ©¤Ä¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý½Ñ¡×¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò´ÉÍý¤·¤¿¤ê¡¢¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º£¤äÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤¦°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¾å¤Ç¼«ºß¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¡¦¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥ê¥â¡¼¥È´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¤¬³ÊÃÊ¤Ë¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤òÃª²·¤·¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Õ³°¤È¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä²ñµÄ¤ÎÄ´À°ºî¶È¤Ë»þ´Ö¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥ì¥ó¥À¡¼¥¢¥×¥ê¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¡¢³°½ÐÀè¤ä¼Ò³°¤Ë¤¤¤ë»þ¤Î¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
----------
²¬ÅÄ ½¼¹°¡Ê¤ª¤«¤À¡¦¤ß¤Ä¤Ò¤í¡Ë
¥¯¥í¥Í¥³¥¥å¡¼¥ÖÂåÉ½¼èÄùÌò
³°»ñ·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ò·Ð¤ÆÆæ²ò¤´ë²è²ñ¼Ò¡Ø¥¯¥í¥Í¥³¥¥å¡¼¥Ö¡Ù¤òÀßÎ©¡£700¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¥Ñ¥½¥³¥ó»þÃ»¥ï¥¶¤ò½¸¤á¤Æ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÇúÂ®¥Ñ¥½¥³¥ó»Å»ö½Ñ¡Ù¡Ê¥½¥·¥à¡Ë¡Ø·ë²Ì¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¼ê¤ËÆþ¤ë ¿ÀÂ®¥¹¥Þ¥Û»Å»ö½Ñ¡Ù¡Ê¤¹¤Ð¤ë¼Ë¡Ë¡Ø¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´Éô¤ä¤ì¤ë¿Í¤Î»Å»ö½Ñ¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¡Ø¤ä¤á¤ë¤À¤±¤ÇÀ®²Ì¤¬¾å¤¬¤ë»Å»ö¤Î¥à¥À¤È¤ê¿Þ´Õ¡Ù¡Ê¤«¤ó¤½ÐÈÇ¡Ë¤Û¤«¡£
----------
¡Ê¥¯¥í¥Í¥³¥¥å¡¼¥ÖÂåÉ½¼èÄùÌò ²¬ÅÄ ½¼¹° ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡Ë