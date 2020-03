『ターミネーター』懐かしのあの人、『マンダロリアン』シーズン2でバウンティハンターに！

大ヒット映画『ターミネーター』や『エイリアン2』などの映画で活躍した"懐かしのあの人"が、『スター・ウォーズ』シリーズの実写版ドラマ『マンダロリアン』シーズン2に出演することが明らかとなった。米TV Lineが報じている。

Disney+による『マンダロリアン』は、帝国の崩壊から約5年後、ファースト・オーダーが台頭する前までの時代が舞台となり、自分の身を自分で守るほかない世界で、バウンティハンター(賞金稼ぎ)として生きる一匹狼のガンマン、マンダロリアンの生き様を描く。

この度、シーズン2に出演することになったのは、1984年公開の映画『ターミネーター』のカイル・リース役で知られるマイケル・ビーンだ。現時点では、マイケルがバウンティハンターを演じる以外の詳細は明かされていない。

マイケルの代表作は何といっても『ターミネーター』で、ヒロインのサラ・コナー(リンダ・ハミルトン)をターミネーター(アーノルド・シュワルツェネッガー)から守るために未来からやってきた戦士カイル役が印象的だった。本作でブレイクを果たした彼は、その後もジェームズ・キャメロン監督作品に出演しており、SFアクション映画『エイリアン2』でドウェイン・ヒックス伍長を演じ、海を舞台にした大作映画『アビス』でもキャメロンと組んだ。その後、2002年にはカナダの冒険アクションドラマ『トレジャー・ハンター』シリーズに冒険家ジャドソン・クロス役で主演している。

『マンダロリアン』シーズン2にはすでに、『Marvel デアデビル』をはじめとするNetflixのマーベルシリーズで看護師のクレア・テンプルを演じたロザリオ・ドーソンが出演することが決定している。ロザリオは7シーズンにわたって続いた人気アニメシリーズ『スター・ウォーズ:クローン・ウォーズ』の主要キャラクターの一人、アソーカ・タノに扮する。このキャラクターが実写化されるのは今回が初めてとなる。



『マンダロリアン』で主人公のガンマンに扮するのは、大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』でオベリン・マーテルを演じ、Netflixのドラッグをテーマにしたドラマ『ナルコス』などにも出演するペドロ・パスカル。その他、キャラ・デューン役でジーナ・カラーノ(『デッドプール』)、グリーフ・カルガ役でカール・ウェザース(『ロッキー』シリーズ)、モフ・ギデオン役でジャンカルロ・エスポジート(『ブレイキング・バッド』)らが名を連ねている。

マイケルが新キャストとして加わった『マンダロリアン』シーズン2は、Disney+にて今秋より配信予定。日本ではシーズン1がディズニーデラックスで配信中。(海外ドラマNAVI)

Photo:

映画『ターミネーター』(C)2014 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Distributed by Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC./『マンダロリアン』(c) 2019 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved./『スター・ウォーズ:クローン・ウォーズ』(c) & TM 2016 Lucasfilm Ltd.