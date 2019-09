好きな映画やコミックの登場人物が死ぬと、頭では想像上の話だと理解していても、大きなショックを受けるものです。

「あなたにとって最もつらかったフィクション作品の死は誰ですか?」

この質問に対する、海外掲示板のコメントをご紹介します。

(※ネタバレを含むので注意)

●「穴/HOLES」のサム。

彼は結婚してほしかったし、幸せになってほしかった。今でも傷ついてるよ。

●「スターウォーズ」の99。

奇形のクローン・トルーパーで兵役には不適合となり、清掃雑務を務めていた。彼が自ら犠牲となったときはショックだった。



●「ハリーポッター」のリーマス・ルーピン。

彼は悲しい人生を送ってきたが、ようやく良くなるというときに亡くなった。



●「ハリーポッター」のフレッド・ウィーズリー。本当に悲しかった。彼が双子だってことも余計に悲しくさせた。



↑本を読んだときは自分を泣かせたのはシリウスだけだった。



●「Scrubs〜恋のお騒がせ病棟」のブレンダン・フレイザー。

●「鋼の錬金術師」のマース・ヒューズ。



●ネタバレしたくないが、「テラビシアにかける橋」を見たことがあるなら、誰のことを指しているかわかるだろう。



↑予告は楽しいファンタジーのようだったが、見たらめちゃくちゃ落ち込むことばかりだった。



●「リトルフット」の母親。

子どもの頃に初めて見たとき、自分の両親が死ぬことがあると知った。それまでそんなことを考えたこともなかった。



●「指輪物語」のボロミア。



●「インサイドヘッド」のビンボン。映画を見て初めて泣いた。



●「アイ・アム・レジェンド」の犬。



●「フォレスト・ガンプ」のババだろう。泣かなかったやつなんかいるのか。



●「プライベートライアン」のユダヤ人の兵士だね。胸を刺されたときだよ。

その怒りの感情は凍り付いてしまい、どうにもならない。どうしてあげることもできない気持ちになる。そしてドイツ兵士にすごく怒りがこみ上げた。書いているだけで気持ちが戻ってくるよ。パワフルなシーンだった。



フィクションとはいえ共感する人が大勢いました。