こちらはオランダのベーフェルウェイクにあるお宅で撮影された動画。

ワンコとニャンコの仲良しっぷりが、動物好きの間で大人気となっていました。

動画をご覧ください。

[動画を見る]

Best Friend Returns from Walk to Play - YouTube



こちらは柴犬のシェルビーちゃんと、猫のシンバくん。お散歩に出かけていたシェルビーちゃんが帰ってくると、シンバくんはそれをお出迎えして……。



一緒に廊下を歩いていきます。



お部屋に戻ってくると、シンバくんから「おかえりニャさい」のハグ!



ソファでじゃれ合い、再会を喜びます。



とにかく仲睦まじげなふたり。

体の色味が似ているところもまた可愛らしいですね。