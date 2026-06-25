ご一家３人で訪問していた可能性も……6月13日から26日まで、オランダとベルギーを国賓として訪問されている天皇皇后両陛下。オランダでは到着後3日間、アムステルダムから80km離れたヘット・アウテ・ロー城に滞在し、15日にはアレキサンダー国王夫妻とW杯の日本対オランダ戦を観戦した。この城は2006年、愛子さまも含めたご一家が静養された思い出深い場所だ。実は今回の海外訪問も、水面下で愛子さまが同行される話が出ていたと