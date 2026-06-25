お笑い芸人のやす子が２５日、Ｘを更新。この日の午前７時３０分頃に青森県で震度６強の地震が起きたことに、具体的な注意を呼びかけた。やす子は２２日のＸで防災士の資格を取得したことを報告している。やす子は青森での地震を受け「東京でも揺れました。余震に気を付けましょう」と呼びかけ。「余震は今起きた地震より小さいわけではありません！大きな可能性もあります。家が歪んでたりヒビが入ってたりドアが閉まらなくな