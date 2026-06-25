日本代表はチュニジア戦で4－0というW杯に出場したアジアのチーム史上最大得点差で勝利を飾った。その背景には、単なる戦術やフィジカルではなく、チームとしての「心の準備」と「結束」の深まりがあったという。 【写真】長友選手を応援するため、平愛梨さんも現地入り 現地で取材を続けるミムラユウスケ氏が選手から聞いた話をもとに代表チームの状態を分析する。 試合3日前ミーティン