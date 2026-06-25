けさ（6日）7時半ごろ、青森県で、最大震度6強を観測する非常に強い地震がありました。この地震で岩手県・盛岡市では、震度5強を観測し、エレベーターに小学生1人が一時、取り残されました。盛岡市と消防によりますと、午前8時すぎ、盛岡市・仙北町のJR仙北町駅で「小学生の男の子がエレベーターに閉じ込められている」と119番通報がありました。小学生の男の子1人が一時、駅構内にあるエレベーターに閉じ込められた状態でしたが、