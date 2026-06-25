更年期太りは睡眠と骨盤底筋トレーニングでやせる！ 更年期はなぜ太るの？ 若い頃より脂肪の分解 ・ 代謝が低下 更年期は若い頃と比べて太りやすく、体型も変化します。その主な原因はエストロゲンの減少。エストロゲンには脂肪がエネルギーとして使われるのを促したり、内臓脂肪の蓄積を抑えたりする働きがあります。更年期でエストロゲンが減っていくと、徐々に脂肪が消費されにくくなり、特にお腹まわりを