実業家でホストのROLANDが手掛けるホストクラブ「THE CLUB 本店」に所属する玲亜が、25日までにXを更新。新幹線のグリーン車内で水をこぼし、騒動になっていたとして謝罪した。玲亜は新幹線車内で大量の水をこぼしてしまった。この様子を、他のメンバーが動画で撮影。SNSに投稿すると「この後乗る人はどうするんだろう」などの声が上がっていた。玲亜はXを更新し「この度は新幹線車内において私の不注意により座席に水をこぼ