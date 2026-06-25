元イングランド・プレミアリーグのリバプール監督、ユルゲン・クロップ氏（５９）が北中米Ｗ杯の?飲水タイム?を擁護していると、英国メディア「サン」が報じた。今大会から暑熱対策として、前後半に３分間ずつのハイドレーションブレークが導入された。しかし、試合の流れを止めることやＣＭが入ることで「利益を目的にしているのでは」などと否定的な声が上がっていた。そうした中、同メディアは「冗談でしょ？ユルゲン・