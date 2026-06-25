同じハンドでぶつかったグラドルポーカー女子と元ミスコン覇者の実力派。勝負の後に明かされた真実に、卓上が笑いに包まれた。【映像】まさかの結末で美女の鉄壁顔面が“崩壊”した瞬間美女12人がポーカークイーンの座を競い合うABEMAオリジナルトーナメント「ABEMA Queen Of Poker（AQOP）シーズン3」第11回が6月20日に配信。西野夢菜と廣井佑果子が同じ「AQ」でぶつかり、フォールド後の手札公開に廣井が悔しさと笑いをにじ