「ウマ娘プリティーダービー」ヴィルシーナ役などで知られる声優の奥野香耶が、25日までにXを更新。出演を予定していたイベント・公演を相次いで見送ると発表した。奥野は19日、出演を予定していた配信番組「声優PROTOTYPE」のコラボ配信について、「急な事情により中止または延期とさせていただくこととなりました」と報告。「放送を楽しみにしていた皆さまにはご心配とご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございません」と謝罪し