ＮＨＫ総合「あさイチ」（月〜金曜・午前８時１５分）は２５日、公式ホームページでこの日の放送休止を発表した。この日、午前７時半ごろ、青森県三八上北で震度６強の地震があり、同局は７時半過ぎから通常の番組編成を変更し地震に関連するニュースを放送している。このため、「あさイチ」は、ホームページで「放送休止のお知らせ」と題し「６／２５（木）のあさイチは地震関連報道のため休止します。予定していた内容は後