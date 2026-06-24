はじめまして。シュウスケと申します。普段はライターとして求人サイトの広告制作に携わっていますが、ライフワークとして取り組んでいるのが立ち食いそば店巡り。美味しいそばが手軽に楽しめる立ち食いそば店が大好きで、これまで300店以上のお店を訪れてきました。そんな立ち食いそばファンの私がおすすめするお店を紹介していきます。第1回は、立ち食いそば好きが通う新宿の名店。都内有数の激戦区・新宿に数多くある店のなかか