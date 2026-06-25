不況下の中国で「スシロー」が10時間の行列を生むほど支持されている。前編『【ダフ屋出現】食事代より高い「入店権」がバカ売れ…中国人がスシローに「10時間待ち」する異常事態』では、その現地での人気の理由について見てきた。こうした中国でのブームは、日本の株式市場ではどう評価されているのか。2026年3月上旬、中国のSNS上で拡散された寄生虫騒動を受け、運営会社FOOD & LIFE COMPANIES（3563）の株価は一時大きく下