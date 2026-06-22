21日、鹿児島県霧島市の温泉施設に家族と訪れていた熊本県八代市の5歳の男の子が行方不明になっています。22日朝から捜索活動が再開していますがまだ見つかっていません。行方がわからなくなっているのは、八代市の保育園児、田中嶺臣(れお)くん5歳です。警察と消防によりますと、嶺臣くんは、家族と鹿児島県霧島市の「かれい川の湯」を訪れ家族湯に入浴していましたが先に脱衣所に行った両親が少し目を離した間に、姿が見えなくな