ＮＨＫの廣瀬智美アナウンサー（４４）が近く退局し、巨人の球団職員へ異例の転身をすることが１９日にスポーツ報知の取材で明らかになった件について２０日、入社後はチーム編成に関わる予定であることが新たに明らかになった。関係者によるとスポーツに関わる仕事をしたい希望があった廣瀬アナが、巨人のキャリア採用の求人サイトを見て応募。７月１日付で入社となり、詳細の業務内容は今後調整する見込みだが、チーム編成の