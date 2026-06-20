熊本県の八代市庁舎建設をめぐる汚職事件で、元代表が逮捕された土木工事会社「園川組」について県と八代市は、それぞれの発注工事から指名停止処分としました。「園川組」の元代表園川忠助被告（61）は、八代市が発注した新庁舎建設工事に絡みあっせん収賄の罪で18日、起訴されました。 県と八代市は、この起訴を受けて「工事の発注先としては不適当である」として、発注工事からの指名停止処分としました。指名停止の期間は