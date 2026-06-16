男性更年期障害の自覚症状が表れたら専門医を受診するのが一番だが、日頃の予防も重要なのは間違いない。そこで本記事では、男性更年期障害を防ぐための習慣や食事について紹介していきたい。 【教えて！先生】イーヘルスクリニック新宿院・天野方一先生埼玉医科大学を卒業後、多くの病院に勤務し研鑽を積む。ハーバード公衆衛生大学院に留学後、2022年東京都新宿区に「イーヘルスクリニック新宿院」を開設。日本医師会認定産業