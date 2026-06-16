忙しい毎日の中で、料理にかけられる時間や手間を少しでも減らしたいというニーズが高まっています。特に、忙しい時間帯に同時進行で家事をこなす子育て世帯にとって、電気調理鍋は“材料を入れてスイッチを押すだけ”で調理が進む家電として注目を集めています。 圧力・無水・低温・発酵など、多彩な調理が1台で完結する機能性に加え、デザイン性の向上もめざましく、キッチンに置きっぱなしにしやすいなど初心者から料理好き