◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＪ組アルゼンチン―アルジェリア（１６日、カンザスシティー競技場）連覇を目指すアルゼンチン（FIFAランキング１位）のFWリオネル・メッシがW杯で自身初、最年長でのハットトリックを達成した。通算１６ゴールでドイツのミロスラフ・クローゼに並んでトップに立った。◆Ｗ杯通算得点ランキング上位５傑?クローゼ（ドイツ）１６（２４試合）０２年（５点）０６年（５点）１０年（４点）１４年