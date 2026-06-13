開催：2026.6.13 会場：ラスベガス・ボールパーク 結果：[アスレチックス] 6 - 4 [ロッキーズ] MLBの試合が13日に行われ、ラスベガス・ボールパークでアスレチックスとロッキーズが対戦した。 アスレチックスの先発投手はゲージ・ジャンプ、対するロッキーズの先発投手はショーン・サリバンで試合は開始した。 5回裏、1番 シェイ・ランゲリアーズ 2球目を打っ