【モデルプレス＝2026/06/09】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の藤澤涼架が、6月8日放送のラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」の番組内コーナー・Mrs. GREEN APPLEの「ミセスLOCKS！」（TOKYO FM／毎週月曜よる11時8分〜）に出演。メンバーからもらった誕生日プレゼントを明かした。【写真】ミセス大森が女性芸能人にプレゼントしたアイテム◆藤澤涼架、メンバーからの誕プレ明かす今回、同番組では 『第1回