明治安田J1百年構想リーグは、最終の順位を決めるプレーオフラウンドの第2戦が行われました。 「V・ファーレン長崎」は、6日(土)にアウェーでシーズンの最終戦ともなる「水戸ホーリーホック」戦に臨みました。 WESTとEASTの同じ順位同士で対戦し、最終順位を決めるプレーオフラウンドの第2戦。 第1戦で水戸に勝利し、この試合に勝てば17位が決まるV・ファーレン。