■13〜14歳の新星たちがサマーファッションに挑戦STARTO ENTERTAINMENTのジュニア・内田煌音、宮部敬太、染谷樹が、10日発売の創刊20周年を迎える小学生向けファッション雑誌『ニコ☆プチ』（新潮社）夏号からレギュラーメンズモデルに、仲間入りすることが決定した。【写真】圧巻！きらびやかな”新星”公演今号は、この夏絶対に押さえておきたいサマートレンドキーワードを大特集。カラーセットアップやスウェットポロシャツ